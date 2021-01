The Lord of the Rings Gollum a un éditeur mais doit se reporter

Annoncé en 2019, le projet des allemands de Daedalic Entertainment de donner à un certain Sméagol un jeu à la hauteur de son importance dans l'univers créé par J.R.R. Tolkien donne envie signe de vie. Il y a une bonne mais surtout une mauvaise nouvelle...

On commence par la mauvaise : The Lord of the Rings : Gollum ne sortira finalement pas avant 2022. Un an de plus à attendre que ce qui avait été annoncé initialement. Tout à fait compréhensible au regard du contexte actuel, qui ne favorise pas à 100% le travail collégial immédiat.

Pendant ce temps, dans la NACONTÉ

La bonne nouvelle pour le jeu et tout ce qui se trame en coulisses dont nous n'avons pas idée, c'est que l'édition et la distribution de The Lors of the Rings : Gollum reviennent à NACON. Ce projet, qui mettra en lumière certaines zones d'ombre concernant la vie du hobbit corrompu, reste un des plus ambitieux du studio allemand, qui doit faire avec la pression de Middle-Earth Enterprises, détenteur des droits de l'oeuvre de Tolkien.

On rappelle le pitch :

The Lord of the Rings : Gollum est un jeu d'action-aventure avec une forte dimension narrative. Vous incarnez le personnage de Gollum engagé dans une quête périlleuse pour retrouver la seule chose qui lui soit réellement précieuse. Pour y parvenir, il faut trouver votre chemin dans des environnements complexes, en escaladant, en sautant et en vous faufilant pour éviter les dangers. Gollum est habile et sournois, mais il est également déchiré par sa double personnalité. C'est à vous de décider si la part sombre de Gollum prend le dessus ou s'il reste une lueur de sagesse dans ce qui était autrefois le hobbit Sméagol.

Le jeu est attendu sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. En 2022, donc. Non mais ne l'oubliez pas.