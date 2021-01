Celeste : Un nouvel épisode jouable gratuitement pour les 3 ans de sa sortie

Il y a (déjà) trois ans, Matt Thorson et sa petite équipe livraient Celeste, un jeu de plate-forme forcément attendu, au vu du succès de Towerfall quelques années plus tôt. Pour fêter le troisième anniversaire de sa sortie, le génial game designer s'est creusé la tête, et pas qu'un peu.

Si l'aventure ô combien renversante de Madeline aura su atteindre bien plus que le sommet du mont éponyme, le platformer d'une exigeante certaine avait d'abord émergé sous la forme d'un jeu Pico-8, Celeste Classic, d'ailleurs proposé en bonus dans le jeu que nous connaissons.

Strawberry mountains forever

Sans doute heureux de revenir à ses premières amours, Thorson nous offre en effet "Celeste Classic 2", la suite de l'original :

To celebrate the 3rd anniversary of Celeste, we made a sequel to Celeste Classic for PICO-8 :D you can play Celeste Classic 2 now on web or pico-8! https://t.co/EHp7dTgGlE - Maddy Thorson (@MaddyThorson) January 25, 2021

Sous-titré Lani's Trek, cet épisode nous place donc aux commandes d'un nouveau protagoniste, qui profite d'un grappin bien utile pour espérer atteindre le sommet, et peut-être se trouver. Bien entendu, l'aventure, bien qu'un peu courte, ne manque de faire quelques clins d'oeil au platformer velu de 2018.

Totalement gratuit et accessible à cette adresse, Celeste Classic 2 a été développé en seulement trois jours, en parallèle du mystérieux "EXOK-1", le premier jeu de sa nouvelle structure Extremely OK Games, et devrait vous occuper au moins une bonne heure, le temps de partir une nouvelle fois à la cueillette de fraises. Oui, même en plein hiver. Quelle classe, non ?