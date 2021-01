Haven : Le jeu viendra répandre l'amour sur current-gen dans quelques jours

Dans un monde idéal, vous vivrions tous d'amour et d'eau fraiche, et la vie serait bien plus simple. Mais cela ne vous aura pas échappé : ici-bas, tout est plus compliqué qu'il n'y parait, et ce même lorsque l'on s'aime éperdument. Demandez aux héros transis de Haven, pour voir.

Disponible depuis le 3 décembre dernier sur PC, PS5 et les nombreuses variétés de Xbox l'aventure romantique et spatiale de The Game Bakers nous rappelle en effet que rien n'est simple, puisque les autres consoles current-gen attendaient encore leur tour.

Sûr, Lee chope

L'histoire ne dit pas si les français profitent de l'imminence d'une fête devenue ô combien commerciale pour marquer le coup, toujours est-il que Haven débarquera sur l'Epic Games Store, PS4 et Switch le 4 février prochain. Voilà qui vous laissera le loisir de (re)lire notre test, qui prend malheureusement des airs de lettre de rupture... On vous avait bien dit que rien n'était simple.