Rainbow Six Quarantine renommé "Parasite" ? Ubisoft réagit à cette possible fuite

Alors qu'il devrait voir le jour à la prochaine année fiscale d'Ubisoft, soit plus précisément entre avril et septembre 2021, le FPS Rainbow Six Quarantine a-t-il entre temps changé de patronyme ? Un nouveau visuel dataminé par des pros sur les serveurs du PlayStation Network, le laisse entendre. Mais Ubisoft a aussitôt réagi et semble nier la chose. Ou pas.

C'est un certain site du nom de Orbis Patches qui a fait la petite trouvaille concernant le visuel en question qui montre bien le "nouveau" titre du jeu d'Ubi. Ce "Dataminer" recense toutes les mises à jour sur les serveurs du PlayStation Network. On peut y lire que ce jeu avec ce nouveau patronyme parle d'un patch day one 1.01.

Si RS Quarantine devait au départ sortir début 2020 sur consoles et PC, il n'en est désormais rien puisque le jeu est désormais attendu pour ce premier semestre de l'année fiscale 2021-2022 de l'éditeur français.

En quarantaine ?

Lors de la présentation des résultats financiers de l'éditeur français qui a eu lieu la semaine dernière, Yves Guillemot le PDG de la firme, avait laisser entendre qu'il devait "évaluer les options" concernant un potentiel changement de nom de ce titre, suite à une question d'un actionnaire qui s'interrogeait sur son sous-titre "Quarantine "("quarantaine" en bon françois) en pleine pandémie.

Malgré ceci, rien n'est encore acté avant sa sortie finale, comme le laisse entendre la réaction officielle du géant français, suite à cette "fuite" :

Ubisoft a en effet tenu à réagir, via les colonnes de PC Games :

Bien que notre annonce récente parlait d'un changement de nom pour Rainbow Six Quarantine, 'Parasite' n'est en réalité qu'un placeholder utilisé par nos équipes internes. Récemment, nous avons effectué un test interne du jeu et certains de ses détails sont devenus publics. Nous pouvons confirmer qu'il s'agit d'un aperçu du jeu à venir, et nous partagerons bientôt plus de détails, y compris le nom officiel.

Rappelons SVP que Rainbow Six Quarantine sera un jeu PVE en coopératif jusqu'à 3 joueurs, plutôt tourné vers le survival voire dans le côté horrifique.

Et vous, qu'en pensez-vous ?

