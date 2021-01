Olija se lance en double vidéo animée et plus si affinités

Les développeurs Skeleton Crew Studio et les pirates masqués de Devolver Digital, en collaboration avec Wizz et CRCR (My Friend Pedro, Carrion), oui, ceci en fait du peuple, dévoilent aujourd'hui la bande-annonce de lancement animée d'Olija avant sa sortie attendue par le monde libre.

Prévu pour le 28 janvier prochain sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, Olija conte les aventures rocambolesques de Lord Faraday, un homme brisé qui s'échoue sur la mystérieuse contrée de Terraphage.

Il n'est armé que de son harpon légendaire, et devra percer les secrets de cette terre désolée, à l'aide de ses compagnons d'infortune, pour espérer rentrer à la maison.

Serez-vous à la hauteur pour les aider à rejoindre leur Mère-patrie, ou ceci est-il trop vous demander ?

Quoiqu'il en soit (et quoiqu'il en coûte), Olija arrive fort bientôt, et comme toujours deux vidéos valent mieux qu'une. Alors, ne vous faites guère prier et profitez-en.