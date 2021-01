Fall Guys Ultimate Knockout en dit un peu plus sur sa Saison 3,5

Le Battle Royale un peu fou de Mediatonic édité par Devolver continue son bonhomme de chemin et démontre chaque jour son envie de proposer du nouveau à sa communauté. Et peu importe les conventions.

Non, vous ne rêvez pas. Fall Guys : Ultimate Knockout prévoit une Saison 3,5 pour bientôt. Une manière un peu festive de dire qu'une mise à jour arrive prochainement et qu'elle va mettre un peu de piment dans cette Saison 3 fort froide.

Que nous réserve-t-elle ? Voici ce que Mediatonic annonce, sans donner de date, sur Twitter :

What will be in Season 3.5?



😎🆒 A brand new level



😎🆒 40+ new variations for our existing levels



😎🆒 Fall Feed 👀



😎🆒 New DLC pack!



😎🆒 Godzilla, Sonic, and Goose Game costumes available in regular store!



😎🆒 New shows and costumes to go live over the coming weeks pic.twitter.com/2rPEuIIjZO