The Witcher Blood Origin : L'autre série Netflix dévoile son actrice principale

L'incroyable succès de la série The Witcher n'avait pas tardé à donner des idées à Netflix. Un anime et une autre série live-action se préparent. Cette dernière commence à dévoiler son casting.

Annoncé en juillet dernier, The Witcher : Blood Origin sera une préquelle aux aventures de Geralt de Riv, effectuant un bond en arrière dans le temps de 1200 ans. Et l'on connaît maintenant son

🐺 WITCHER NEWS ALERT 🐺



The first cast for The Witcher: Blood Origin has been announced. Jodie Turner-Smith will play Éile, a fierce warrior with the voice of a goddess.



The limited series will tell the story of the first Witcher prototype and the Conjunction of the Spheres. pic.twitter.com/wTltgArMW7