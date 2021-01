Wonder Boy Asha in Monster World précise sa date de sortie en vidéo

Après le fabuleux "remaster's cut" de The Dragon's Trap et le parfaitement splendide Monster Boy et le Royaume Maudit, les connaisseurs de l'univers créé par Ryuchi Nishizawa sont dans l'attente du retour d'Asha et Pepelogoo.

Wonder Boy Asha in Monster World sera disponible en Occident sur PS4, PC et Nintendo Switch dans le courant du deuxième trimestre 2021. Vous espériez plus précis ? Désolé, sauf si vous êtes résident japonais, puisque l'archipel accueillera quant à lui le jeu le 22 avril.

Asha, regarde-moi

Tout cela, on a pu l'apprendre avec le dernier trailer diffusé ci-dessus. La vidéo nous rappelle que cette aventure est un remake du Monster World IV de Westone paru sur Mega Drive en 1994. Graphismes 2,5D, cinématiques, doublages, bande-son retravaillée, mode de difficulté facile... Ce projet auxquels sont rattachés plusieurs des membres de l'équipe d'origine, dont Nishizawa mais aussi le char acter designer Maki Ozora, va un peu changer de l'original.

Les joueurs pressés et matérialistes pourront se jeter sur les éditions physiques, en précommande, qui renferment ce dernier, sur la cartouche Switch ou en téléchargement sur PS4. La version Standard se trouve à 39,99 euros, la Collector à 99,99 euros, et la Mega Collector à 179,99 euros. Et comme d'hab, il n'y en a pas pour tout le monde...