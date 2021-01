League of Legends : Rogue et G2 Esports commencent par un sans-faute, Fnatic en bas de tableau

La ligue européenne (LEC) a repris la semaine dernière pour la saison 11 de League of Legends, avec toujours plus de recrues francophones et un départ parfait pour deux équipes seulement.

Dans ses interviews, l'ADC français Hans Sama se disait beaucoup plus confiant que la saison dernière sur le départ de cette année. Après des matchs décevants au World Championship l'automne dernier, il était prêt à en découdre avec son équipe Rogue.

Cette confiance s'est avérée fondée : Rogue a terminé la première semaine de matchs avec 3 victoires dont une contre Fnatic, un score parfait seulement égalisé par les grands favoris G2 Esports. Ces derniers ont aussi été très regardés, puisqu'ils ont recruté l'ADC le plus connu d'Europe : Rekkles, qui remplace Perkz parti en Amérique du Nord. Certes, Rekkles n'a pas fait d'étincelles cette semaine en prenant des picks utilitaires pour son équipe comme Sivir, mais il a offert du beau jeu avec notamment un steal de drake.

Cette saison sonne aussi l'arrivée de plusieurs rookies francophones très prometteurs qui ont su se montrer dans la ligue française. En plus de Nisqy, Hans Sama et Skeanz, on y retrouve Jezu et Blue sous les couleurs de SK Gaming, ainsi que le très jeune Véthéo chez Misfits.

Bonjour @Vetheo_lol:



The new @MisfitsggLoL Midlaner pulls off a crazy Zoe performance in his #LEC debut against Fnatic! pic.twitter.com/vtuGbU8Z35 - LoL Esports (@lolesports) January 22, 2021

Tout comme la saison précédente, ce sont 10 équipes qui vont se disputer les 6 premières places du classement sur 8 semaines de match pour espérer se qualifier en playoffs, où une équipe sera couronnée championne d'Europe.

COVID-19 oblige, la ligue reprend dans les mêmes conditions que le Summer Split de 2020 : les équipes jouent directement de leur gaming house, mais pour plus de dynamisme, il est tout de même possible de voir les réactions des joueurs en direct avec leur caméra. On ne sait pas encore quel format prendront les playoffs du Spring Split, qui devraient être dans tous les cas sans public.

La deuxième semaine du LEC se lancera le vendredi 29 janvier à 18 heures, avec MAD Lions contre Excel, à regarder en direct sur la chaîne OTP LoL.