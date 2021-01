Une paire de Sneakers... avec une RTX 3080 !

Parfois on se demande vraiment comment naissent certaines idées de création. C'est notamment le cas de cette paire de Sneakers qui s'équipent... d'une carte graphique GeForce RTX 3080. Oui oui.

Alors que les nouveaux GPU RTX 30 sont en rupture de stock partout, certains comme le studio Artifact s'amusent à faire des chaussures avec comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous.

Notons tout de même qu'il s'agit-là d'une fausse carte graphique dont seul le design est entièrement repris. Vous avez tout de même un ventilateur qui tourne dessus comme un véritable GPU. Pour rappeler le design d'une tour, vous avez aussi une sorte de faux verre trempé comme pour exposer les composants.

Evidemment il s'agit d'un projet un peu fou qui n'a pas pour but d'être commercialisé et cela reste plus proche d'une "oeuvre d'art" que d'un véritable outil fonctionnel.

Cerise sur gâteau : le logiciel maison NZXT permet même d'afficher des images sur le petit écran présent sur la languette de la chaussure. Tout un programme et un côté un peu Cyberpunk 2077 dans l'air tout en surfant sur l'attente des nouveaux GPU.

Que pensez-vous de cette étrange création ? Sébastien Abdelhamid va-t-il sauter sur l'occasion pour parfaire sa gigantesque collection ?