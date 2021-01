Kong vs Godzilla : Un premier trailer de géants qui décoiffe

C'est assurément le combat de monstres le plus attendu de toute l'histoire de l'Humanité, plus fort que Pillon vs Poufy : Kong vs Godzilla vont voir s'affronter enfin sur grand écran ces deux monstres sacrés de la mythologie terrestre. La première bande annonce ci-dessus permet d'en avoir un aperçu.

Deux titans des temps anciens vont s'affronter. Kong et Godzilla qui sont clairement les deux monstres géants les plus connus de la pop culture. S'ils s'affrontent en grande partie dans le premier trailer on peut voir aussi des combats contre d'autre kaiju notamment sur l'île de Kong et un peu plus loin dans une ville américaine.

On ne sait que très peu de choses sur le scénario mais il se pourrait bien qu'il nous réserve quelques (bonnes ?) surprises. Ainsi certains ont déjà pu voir un certain Mechagodzilla dans les premières secondes. Reste à savoir si c'est dans l'imagination de quelques fans ou une présence bien réelle.

Quoi qu'il arrive le film est prévu pour le 17 mars 2021 sur HBO MAX et dans les salles obscures (en espérant une ouverture en France d'ici là)...