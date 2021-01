Sherlock Holmes Chapter One répond à vos questions

Ces derniers temps, le nom de Frogwares apparaissait dans nos colonnes numériques pour des affaires de droits et de litiges avec ses éditeurs. Enfin, le ludonumérique reprend ses droits avec une vidéo répondant à plusieurs questions que l'on peut se poser au sujet des prochaines aventures d'un certain détective britannique.

Comme nous l'avions déjà appris en août dernier, Sherlock Holmes : Chapter One sera composé de cinq enquêtes principales et une trentaine de missions annexes, pour une durée de vie estimée entre 40 et 50 heures en tout, entre 12 et 15 heures en ligne droite. Ces informations capitales ont été données à nouveau par les développeurs dans une séance de questions-réponses de cinq minutes à découvrir ci-dessus.

Pas de caca Sherlock

Évidemment, il y a un peu plus à se mettre sous la dent. Se déroulant sur une île méditerranéenne décrite comme dangereuse, cette aventure qui nous garantit de l'action et des intrigues pouvant se conclure différemment selon vos déductions verra un jeune Holmes enquêter sur la disparition de sa mère, mais aussi tenter de prouver au monde entier qu'il est bien un vrai détective.

Monde ouvert laissant le choix de la progression, le jeu laissera une grande part au déguisement. Comme un certain Agent 47, vous aurez accès à des accoutrements qui ouvriront de nouvelles voies sociales et donc des zones d'ordinaire restreintes. Enfin, c'est sûr, Watson ne sera pas présent. Même pas de manière élémentaire. Dur.

Sherlock Holmes : Chapter One est attendu pour cette année 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.