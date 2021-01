Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy est dispo à la Fnac

En 2019, le studio Gust offrait un nouvel élan à la célèbre série de jeu de rôle Atelier, avec Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout. Fort de son succès critique et commercial, Ryza revient plus intrépide que jamais dans une suite très attendue.

Cet article est un contenu sponsorisé

Préparez vous : Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy arrive à la Fnac, et annonce enfin les retrouvailles tant attendues avec Ryza, la pétillante alchimiste ! Trois ans ont ainsi passé depuis la fin du premier épisode, et notre héroïne va bientôt se faire de tout nouveaux amis en partant une nouvelle fois à l'aventure.

Des retrouvailles chaleureuses

Dans Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy disponible à la Fnac, la jeune alchimiste cherche toujours à perfectionner l'art subtil de la transmutation au coeur de la capitale royale d'Ashra-am Baird. Mais très vite, les retrouvailles avec son ami Tao vont sonner le départ d'une grande aventure, qui mettra les capacités de nos héros à rude épreuve !

Une exploration améliorée

Dès à présent disponible en précommande à la Fnac pour seulement 59,99 euros, Atelier Ryza 2 : Lost Legends & the Secret Fairy propose pour la première fois dans la série d'explorer librement les magnifiques paysages traversés : plongez et explorez les fonds marins à la recherche de trésors, ou atteignez des sommets grâce à l'escalade !

Une alchimie simplifiée

Proposés sur PlayStation 4 et sur Nintendo Switch, cette nouvelle aventure profite d'un nouveau système d'alchimie encore plus perfectionné et intuitif, qui offre aux joueurs de tous niveaux de prévisualiser leurs créations, pour un résultat garanti... ou surprenant ! Adaptez vos trouvailles à votre équipement, et partez à l'aventure sans craindre vos ennemis. Et pour en profiter pleinement, la série propose des textes en français, pour ne rien manquer de l'action.

