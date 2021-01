Playdead (Limbo, Inside) dévoile deux artworks inédits (et écrasants) de son prochain jeu

Si bon nombre de studios se plaisent à communiquer tous azimuts autour de leur prochain titre, d'autres préfèrent profiter d'un silence reposant pour oeuvrer en toute quiétude sur leur nouvel effort. Sans surprise, les danois de Playdead se revendiquent assurément de la seconde catégorie.

Voilà déjà quatre ans que le troisième titre des développeurs de Limbo et INSIDE s'est invité dans nos vies, pour nous préciser que le développement de celui qui porte encore le nom de code Playdead 3 avait débuté dès 2016.

Question d'échelle

Après avoir dévoilé une (très) courte vidéo pour rappeler qu'ils recrutaient de nouvelles troupes, les petits gars de Playdead en remettent aujourd'hui une couche, et publient deux nouveaux artworks, évidemment disponibles dans notre galerie d'images qui va bien.

Si rien ne vient mettre la puce à l'oreille sur la teneur de cette future aventure, les décors écrasants et saisissants de gigantismes semblent vouloir nous remettre à notre place. Et en parlant de places, de nouvelles sont désormais ouvertes du côté de Copenhague, puisque Playdead va procéder à une nouvelle vague de recrutements.

La partie "Emploi" du site dévoile en effet quelques bribes d'informations qui auront forcément retenu notre attention, comme la description du poste de directeur technique :

Actuellement, nous travaillons sur un jeu de science-fiction à la troisième personne en monde ouvert, développé sur plusieurs plateformes supportant l'Unreal Engine. Le jeu est édité par Epic Games Publishing.

Il ne nous reste plus qu'à prendre notre mal en patience, et attendre de découvrir ce que nous réserve Playdead dans les années à venir. Rappelons pour les plus impatients que les danois ont déjà eu l'occasion de dire tout le mal qu'ils pensent du crunch, une saine approche de la discipline par les temps qui courent...