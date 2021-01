Apple N301 : Des informations sur un casque de réalité virtuelle "très cher" auraient fuité

Cela fait plusieurs années que des bruits de couloir évoquent les plans d'Apple en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le géant américain n'a pourtant annoncé aucun produit exploitant ces technologies jusqu'à présent. À en croire de nouveaux éléments, les choses avancent cependant bel et bien du côté de Cupertino.

La fuite du jour vient du site américain Bloomberg, qui affirme détenir de toutes nouvelles informations au sujet des plans d'Apple en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Citant des "personnes ayant connaissance du sujet," Bloomberg explique qu'Apple va dans un premier temps débarquer sur le marché avec un casque de réalité virtuelle à la fois couteux et destiné à une niche d'utilisateurs avant de proposer des lunettes de réalité augmentée destinées au grand public.

Du très haut-de-gamme

Le casque de réalité virtuelle, qui a pour nom de code N301, en serait au niveau de prototype avancé mais pas finalisé avec une date de commercialisation pour l'instant prévue pour 2022. Comme la plupart des casques de ce type, il permettrait un affichage en 3D à 360 degrés destiné au jeu, à la vidéo ou encore à la communication. Il disposerait également de fonctionnalités liées à la réalité augmentée mais ces dernières seraient plus limitées.

D'après les informations obtenues par Bloomberg, le N301 serait bien plus cher que les casques concurrents et des insiders d'Apple s'attendraient à des ventes annuelles à hauteur de 180.000 unités (un casque vendu par jour par Apple Store). Cela viendrait placer ses ventes au niveau de celles des MAC Pro haut-de-gamme.

En termes de configuration, il serait question d'un casque bénéficiant des processeurs parmi les plus puissants utilisés par Apple ainsi que des écrans d'une résolution bien plus élevée que celles dont disposent les autres casques de réalité virtuelle du marché. Certaines des puces testées par la société de Tim Cook pour les besoins du N301 seraient plus puissantes que le processeur M1 utilisé par certains MAC.

Quid de la taille ?

De plus, les sources de Bloomberg affirment que le N301 serait équipé d'un ventilateur. Afin d'éviter que le casque soit trop encombrant et provoque des douleurs au cou de ses utilisateurs, Apple aurait supprimé l'espace permettant aux porteurs de lunettes d'utiliser leur casque avec ces dernières, espace habituellement présent sur les produits de ce type. En plus de réduire la taille du N301, cela permettrait à ses utilisateurs de le porter plus près du visage.

Pour les personnes qui portent des lunettes de vue, Apple aurait, toujours selon les sources de Bloomberg, créé un système permettant d'insérer dans le casque des lentilles adaptées à la vue de l'utilisateur. Les lunettes étant des dispositifs médicaux obtenus via prescription, Apple va devoir, si les informations relayées par le site américains sont vraies, s'adapter aux réglementations des différents pays. La société derrière l'iPhone serait en train de chercher comment permettre l'achat de ces lentilles prescrites aussi bien en ligne qu'en magasin.

Plus surprenant encore, Apple envisagerait d'utiliser du tissu pour l'extérieur du N301. Le but serait là aussi de réduire le poids de l'appareil et donc améliorer son confort d'utilisation. D'après les sources de Bloomberg, il serait ici question d'un casque standalone. Et certains des prototypes disposeraient de dimensions similaires à celles d'un Oculus Quest.

En ce qui concerne le contenu auquel les possesseurs du N301 auraient accès, l'article explique qu'Apple n'aurait pas encore déterminé la chose de manière définitive. En plus de jeux, Apple pourrait proposer des événements comme des concerts ou des rencontres sportives filmées en réalité virtuelle (Apple a racheté NextVR, société spécialisée dans les productions de ce type, l'année dernière). Apple envisagerait également de proposer un App Store spécifique à ce nouvel appareil. Ce dernier tournerait à l'aide d'un système d'exploitation répondant en interne au nom de code "rOS."

Et la réalité augmentée alors ?

Une fois le N301 commercialisé, Apple passerait ensuite aux lunettes de réalité augmentée. Ces dernières ont pour nom de code N421 et pourraient être dévoilées dès 2023. Les sources de Bloomberg indiquent cependant que ce produit n'en est pour l'instant pas à un stade avancé. Le N421 n'en serait qu'au stade "architecture," ce qui signifie qu'Apple est toujours en train de déterminer les technologies liées à ce produits.

Pour le géant américain, les N421 seraient destinées au grand public et auraient un potentiel commercial plus important. Les nombreux problèmes techniques à résoudre rendraient cependant leur lancement plus difficile à réaliser.

Comme toujours avec les rumeurs de ce type, toutes les informations évoquées ci-dessus sont à prendre avec des pincettes, aussi sérieux soit Bloomberg. De plus, il est important de garder à l'esprit que les différents produits évoqués ici n'ont pas encore été finalisés. Les choses peuvent donc encore évoluer d'ici leur annonce et leur commercialisation.

Que pensez-vous de ces nouvelles rumeurs ? Vous semblent-elles crédibles ? Le N301 pourrait-il vous intéresser ? Ou seriez-vous plus partants pour vous procurer les N421 ? Les casques de réalité virtuelles et autres lunettes de réalité augmentée ont-elles toujours une chance de se démocratiser ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous ?