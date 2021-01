Resident Evil Village : Date de sortie, versions PS4-Xbox One, MAJ next-gen gratuite, les infos

Capcom a, comme prévu, consacré une part non négligeable de son émission Resident Evil Showcase au prochain épisode majeur de sa série de Survival Horror. Et en plus de dévoiler les premières séquences de gameplay de Resident Evil Village, l'éditeur a également fait des révélations sur sa sortie.

Capcom a donc diffusé ce soir (l'épisode inaugural de ?) son Resident Evil Showcase entièrement consacré à l'actualité de la série éponyme. Et rien qu'à propos de Resident Evil Village, l'éditeur d'Osaka avait un certain nombre de choses à dire. Il a par exemple officialisé que Resident Evil Village sortira dans le monde entier le 7 mai prochain sur toutes les plates-formes concernées.

À propos de plateformes concernées justement, comme les joueurs s'en doutaient depuis le Tokyo Game Show virtuel de septembre dernier, Resident Evil Village sortira sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One.

Et pour les joueurs toujours sur PS4-Xbox One qui comptent cependant passer sur la nouvelle génération prochainement, Capcom a précisé que les versions PS4-Xbox One de "Resident Evil 8" pourront être transformées en versions PS5-Xbox Series X via une mise à jour gratuite (Smart Delivery sur Xbox).

What are you buying?

En plus de l'édition standard du jeu, les joueurs auront la possibilité de se procurer plusieurs versions spéciales du jeu. La Resident Evil Village Deluxe Edition, totalement dématérialisée et proposée sur toutes les plates-formes, contient divers éléments in-game comme un nouveau niveau de difficulté ("Max") ou encore des objets venus de Resident Evil 7 biohazard.

La Resident Evil Village Collector's Edition est quant à elle uniquement proposée sur consoles. Elle reprend tout le contenu de la Deluxe Edition et y ajoute des goodies bien réels comme un poster, une statuette de Chris Redfield, un artbook et un SteelBook.

En parallèle à ça, Capcom a également dévoilé le Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle. Ce dernier permet à ceux qui n'ont pas encore joué à RE7 de commencer immédiatement à jouer à ce dernier en attendant Village.

Bien évidemment des bonus de précommandes sont également prévus. Réserver n'importe laquelle de ces versions permet d'obtenir in-game un "Survival Resource Pack" ainsi qu'un "Mr. Raccoon Weapon Charm." Enfin, les personnes qui précommanderont Resident Evil Village sur le PlayStation Store recevront en bonus une version "Mini-Soundtrack" de la bande-originale du jeu. Voilà les personnes intéressées par le jeu prévenues.