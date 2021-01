NVIDIA Shield s'offre une compatibilité avec les manettes PS5 et Xbox Series X/S

Si vous êtes un utilisateur assidu de Nvidia Shield vous serez ravi d'apprendre que la toute dernière mise à jour est disponible et qu'elle permet notamment de multiplier les possibilités du côté des manettes.

À voir aussi : CES 2021 : Nvidia annonce sa RTX 3060, le RTX et le DLSS à prix réduit

Depuis sa sortie en 2015, la Shield de chez Nvidia fête sa 27e mise à jour. Ce nouveau "patch" permet ainsi de profiter des manettes des consoles PS5 et Xbox Series, comme le précise le constructeur :

Les possesseurs de SHIELD peuvent désormais connecter des contrôleurs de console de nouvelle génération et profiter de leurs sticks préférés pour jouer à des jeux via GeForce NOW ou natifs Android.

Pour cela il suffit d'utiliser la fonction d'appairage Bluetooth. Voilà d'ailleurs la procédure à suivre pour ne pas se planter :

DualSense : maintenez la touche PlayStation et la touche SHARE jusqu'à ce que le voyant de votre manette clignote en bleu.

Xbox Series X/S : maintenez la touche d'association jusqu'à ce que la touche Xbox clignote.

Voilà qui est clair, net et précis. C'est une bonne solution pour ceux qui possèdent par exemple déjà une console next-gen et qui veulent profiter du catalogue d'un PC via GeForce NOW ou alors simplement se procurer une manette.