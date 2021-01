Le studio de God of War recrute pour son jeu non-annoncé

Ces derniers temps, on peut dire que les équipes réunies sous la marque PlayStation Studios font à défaut d'annonces concrètes au moins beaucoup de bruit. Du côté des parents de God of War, c'est confirmé, il y a du pain, et pas forcément nordique, sur la planche.

À voir aussi : Naughty Dog : Vers un univers médiéval-fantastique pour un prochain jeu ?

En 2018, une page LinkedIn permettait d'apprendre que Santa Monica travaillait sur un jeu PS4 non-annoncé, alors que la stratégie de Santa Monica Studios était passée à du multi-projet. En 2020, on a découvert l'existence de God of War Ragnarök. En 2021, une offre d'emploi postée directement sur les réseaux sociaux rappelle que les développeurs californiens ne manquent pas de boulot, mais de bras :

🔥 HOT JOB: ART DIRECTOR 🔥



We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!



If you've got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV - Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021

OFFRE TOUTE CHAUDE : DIRECTEUR ARTISTIQUE



Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement d'un nouveau titre non-annoncé ! Si vous avez ce qu'il faut pour guider et inspirer notre équipe à offrir la meilleure qualité visuelle, postulez ici !

Il y a toujours quelque chose en parallèle des aventures de Kratos - peut-être le retour du projet SF abandonné Internal-7 aperçu dans le documentaire Raising Kratos ? Bref, aussitôt dit, aussitôt fait, nous voici sur l'offre d'emploi, qui décrit le poste de cette manière :

Ils coordonneront de grandes équipes d'artistes dans plusieurs domaines pour exécuter la promesse créative d'un nouveau projet à grande échelle. Le candidat idéal a occupé un rôle Senior / Lead sur plusieurs titres et est capable de mettre à profit son expertise en création de contenu, collaboration et communication pour créer des expériences de joueur immersives et engageantes.

Quand on voit qu'il est préférable d'avoir une expérience de plus de 10 ans et qu'il faut avoir sorti un AAA, on comprend que l'envergure du projet en question est importante. Mais il semble encore un peu tôt pour en parler, son développement ne devant, logiquement, pas être très avancé.

Sinon, God of War Ragnarök en 2021, vous y croyez vraiment ?