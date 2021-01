TEST du Razer du Blackwidow V3 : Les qualités indéniables du haut de gamme

Nous avons eu l'opportunité d'avoir entre les mains l'un des derniers fleurons du haut de gamme de chez Razer en matière de clavier. Le BlackWidow V3, c'est un produit bourré de qualités mais qui ne s'adresse pas à tout le monde ne serait-ce qu'à cause de sa tarification élevée.

Le modèle BlackWidow représente depuis quelques temps déjà le haut de gamme en matière de clavier chez Razer. Et forcément, cette nouvelle version n'échappe pas à règle : de l'élégance avec un châssis tout en sobriété couleur anthracite. On a droit à une plaque métallique pour le support de touches qui reste dans la tonalité et la texture du plastique du châssis pour un résultat façon monobloc. La seule touche de couleur qui viendra égayer votre bureau est bien entendu l'éclairage RGB. Même la, Razer fait dans la sobriété avec quelque chose de très simple proposant une luminosité relativement faible.

Le haut de gamme du constructeur

On sent que les ingénieurs de chez Razer ont voulu souligner au mieux l'aspect luxe sans en faire trop. Ca fonctionne. Pour le reste nous somme sur un format de clavier pleine taille qui peut se targuer d'offrir à son utilisateur un repose-poignet qui s'intègre visuellement de façon parfaite à l'ensemble. On regrettera par contre, pour le prix, de ne pas avoir un système aimanté ou tout autre système de fixation permettant de faciliter son "accroche".

C'est dommage car pour le reste c'est un sans faute et l'on y trouve tout ce que l'on attend d'un haut de gamme comme les touches multimédia dont l' irremplaçable molette de son, qui est ici particulièrement qualitative. On peut d'ailleurs le dire des autres touches, grâce à un procédé ABS à double injection résistent mieux au temps et aux saletés. On ne vous dit pas qu'il est possible de manger un burger sur votre bureau sans risque d'y faire une tache, mais tout est fait pour l'éviter dans sa construction.

Bruyant mais tellement efficace

Le BlackWidow V3 s'équipe des interrupteurs maison Razer Green qui possèdent une bonne résistance et donc inévitablement un bruit caractéristique. Rien de bien grave, on a tendance à s'y habituer très vite. Razer précise une force d'activation de 50 grammes avec un point d'activation situé à 1,9 mm pour ce modèle. Très clairement, on vous déconseille son usage dans un bureau (pour vos collègues) ou dans un lieu qui réclame le silence car c'est 100% interrupteur clicky. Il s'agit de matériel très bon pour la bureautique mais uniquement si les personnes à coté de vous n'y voient pas d'inconvénients. Pour le gaming, ce qui nous intéresse ici, il s'avère parfait et c'est un allié idéal et cela peu importe votre genre de prédilection. Difficile de regretter l'achat de ce modèle en particulier sauf si vous êtes à la recherche du silence.

x x x x x EN RÉSUMÉ ONÉREUX MAIS TRES QUALITATIF Razer frappe une nouvelle fois très fort avec cette nouvelle version de son BlackWidow et on a très clairement entre les mains un produit haut de gamme qui respire la solidité et la fiabilité. Ses interrupteurs sont tout simplement excellents et seront des armes de choix dans vos jeux favoris. Le seul regret concerne finalement le repose-poignet qui pour le prix n'est pas forcément à la hauteur notamment à cause de l'absence de système de fixation.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De très bons switchs.

Design sobre et élégant.

Robustesse.

Molette de son. Son prix.

Repose poignet un peu en-dessous.