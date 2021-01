Atomic Heart : Le FPS uchronique se montre en 4K avec Ray-Tracing, camarade !

Atomic Heart, le curieux et très inspiré FPS dans une Union soviétique fictive (un peu comme Mother Russia Bleeds) se dévoile un peu plus aujourd'hui via une nouvelle vidéo 100% gameplay mais aussi 100% technique.

La liste des jeux compatibles avec le RTX de Nvidia s'allonge de semaine en semaine. On pourra donc compter aussi sur Atomic Heart comme vous pouvez le voir dans la jolie vidéo ci-dessus. Pour mémoire, ce FPS située dans URSS alternative et très avancée technologiquement vous place dans la peau d'un agent du KGB qui doit enquêter sur une usine de fabrication qui ne donne plus signe de vie.

Nous sommes en 1955, herr Bramard

Votre personnage est de plus mentalement instable et il possède semble-il des pouvoirs lui permettant d'avoir pas mal d'outils en sa possession pour se défendre convenablement. On peut d'ailleurs en apercevoir quelques-uns dans le trailer en question.

Le titre a l'air particulièrement ambitieux dans sa mise en scène et ses combats. Il faudra maintenant attendre sa sortie qui est fixée pour 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.