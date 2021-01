Fortnite : Epic Games promet d'investir 20 millions de dollars pour l'eSport en 2021

"L'eSport est-il mort sur Fortnite ?" Son éditeur Epic Games a coupé court à la question qui était souvent soulevée ces dernières semaines avec l'annonce d'un investissement conséquent.

En 2020, Epic Games a injecté 17 millions de dollars dans les cashprizes de ses tournois esportifs officiels au cours de l'année. Alors que beaucoup de fans pensaient que l'éditeur réduirait les sommes investies, elles augmenteront de 3 millions en tout cette année.

Les Fortnite Champions Series, circuit au niveau le plus élevé sur le battle royale, se lancera avec une première phase de qualifications le 4 février prochain, et des finales dès el 12 mars. En outre, l'éditeur a assuré que tous les tournois se dérouleront en ligne pour respecter les mesures sanitaires liées au COVID-19. Heureusement pour les fans français, ces tournois seront commentés dans la langue, en plus de directs en anglais et en allemand.

Soutien total

Plus concrètement, l'année 2021 sera séparée en 4 saisons de Champions Series qui auront un cashprize de 3 millions de dollars chacune et 8 millions seront alloués à des tournois en "milieu et fin d'année" qui devraient être plus prestigieux et internationaux, si les conditions liées à la pandémie le permettent. Epic n'a pas encore donné d'informations sur ces derniers tournois.

Après plusieurs départs de créateurs de contenus et de joueurs professionnels sur le jeu l'automne dernier, Epic n'abandonne donc pas sa scène compétitive, qui sera truffée de tournois tout au long de l'année 2021.