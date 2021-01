Limited Run va rééditer des jeux sur... SEGA Mega-CD et 32X, les infos

Limited Run Games a déjà commercialisé sur consoles actuelles des portages de titres issus du catalogue des mal-aimés SEGA Mega-CD et 32X. L'éditeur américain a cependant décidé d'aller plus loin en rééditant des jeux du catalogue de ces deux machines sur ces dernières.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les add-ons de la Mega Drive de SEGA ne figurent par parmi les consoles les plus populaires de l'histoire. Mais de toute évidence, Limited Run Games estime qu'il y a suffisamment des personnes intéressées par ces machines pour rendre rentable la commercialisation de jeux sur ces dernières.

En effet, l'éditeur américain spécialisé dans les jeux physiques en éditions limitées vient d'annoncer la mise en vente prochaine d'une poignée de rééditions de jeux Mega-CD et Mega-CD 32X. Et il n'est pas ici question de portages destinés à être utilisés sur les consoles actuelles mais bel et bien de jeux prévus pour fonctionner sur une Mega Drive originale équipée de son ou ses add-ons. Les jeux concernés sont les suivants :

Ground Zero Texas (Mega-CD)

Night Trap (Mega-CD)

Night Trap (Mega-CD 32X)

Premiers d'une série ?

Le Mega-CD et le 32X étant tous les deux zonés, Limited Run Games précise que ces différentes rééditions sont "region free" et peuvent donc tourner sur n'importe quel Mega-CD/SEGA-CD ou 32X. À noter également que Ground Zero Texa et Night Trap seront tous les deux vendus en édition standard (39,99 dollars) et en édition Premium (69,99 dollars pour Ground Zero Texas et 89,99 dollars pour Night Trap).

Certains jeux Mega-CD étant particulièrement rares, ils se vendent désormais à prix d'or sur Internet. Il sera donc intéressant de voir si Limited Run Games va renouveler l'expérience par la suite avec d'autres titres du catalogue du Mega-CD.

Sachant que l'éditeur a par le passé vendu la bande-originale de Snatcher, célèbre jeu de Konami sorti en occident uniquement sur Mega-CD, et que ce dernier est systématiquement vendu plusieurs centaines d'euros lorsqu'un exemplaire d'occasion apparaît en ligne, il apparaît que Limited Run a clairement un marché à prendre.

Des rééditions de jeux sur Mega-CD ou 32X peuvent-elles vous intéresser ? Si oui, quels titres pourraient vous inciter à mettre la main à la poche ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.