Cyberpunk 2077 : Une bande-annonce recréée avec... Super Mario Bros. Le Film

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Cyberpunk 2077 est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des joueurs. C'est le même constat qui pouvait être fait des suites de la sortie au cinéma de Super Mario Bros. Le Film en 1993. Pour une raison inexpliquée, un internaute s'est amusé à associer ces deux productions mal-aimées.

La vidéo pour le moins surprenante du jour est l'oeuvre de Vincent "Mangerive" Coates. Ce dernier, product marketing manager de son état, a de toute évidence eu une illumination alors qu'il regardait le tout aussi impopulaire que déconcertant film live Super Mario Bros.

En effet, il s'est amusé à créer une nouvelle version de la bande-annonce E3 2018 de Cyberpunk 2077 en utilisant uniquement des images du film avec les regrettés Bob Hoskins et Dennis Hopper (la musique et les dialogues sont logiquement ceux de la bande-annonce originale). Afin de pouvoir comparer, vous trouverez ci-dessus le montage ainsi que la bande-annonce de Cyberpunk 2077 originale.

S'il n'est logiquement pas question d'une reproduction plan par plan de la vidéo originale, Vincent Coates explique avoir volontairement essayé de s'approcher de certains passages. Il insiste par ailleurs sur le fait que selon lui, les décors de Super Mario Bros. Le Film sont de très bonne qualité et rejette avec humour toute responsabilité si sa vidéo donne à certains envie de revoir le film.

Traumatisme profond

Pour info, Super Mario Bros. Le Film a été un échec aussi bien critique que commercial. La production du film a rencontré de nombreux problèmes et nombre de comédiens ayant participé au projet ont publiquement déclaré leur dégoût pour ce dernier. Ce long métrage, qui réinterprète de manière pour le moins curieuse l'univers de Mario, et son double échec critique et commercial sont en grande partie responsables de la réticence de Nintendo à l'idée de confier ses licences et personnages à des studios de cinéma.

À cause du film live Super Mario Bros., Nintendo a refusé les projets de film tirés des aventures de Mario pendant plus de 20 ans. Cette méfiance est cependant légèrement retombée ces dernières années, la firme de Kyoto cherchant à diversifier sa manière d'exploiter ses licences. Elle continue cependant de superviser avec vigilance et rigueur tous les projets qui exploitent ses personnages et univers.

Pour rappel, un film d'animation Super Mario est en chantier depuis plusieurs années chez Illumination (Les Minions). En septembre dernier, Nintendo affirmait que ce projet avance bien grâce à la collaboration entre Chris Meledandri, le PDG d'Illumination, et Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario.

Que pensez-vous du montage réalisé par "Mangerive" ? Vous a-t-il donné envie de (re)voir Super Mario Bros. ? Quel souvenir gardez vous de la première adaptation sur grand écran des aventures de Mario Mario ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.