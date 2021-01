Xbox Game Pass : Triple dose de Yakuza et un petit tour dans l'espace pour la fin du mois

Parce qu'il faut bien se donner les moyens de faire de cette nouvelle année calendaire une réussite, Microsoft continue d'alimenter son programme de jeux en illimité par abonnement, qui couvre désormais aussi bien Xbox One que le PC et les appareils Android. Et parce que le constructeur a bien senti une petite baisse de moral du côté de Levallois-Perret, il en place non pas une, mais bien trois pour notre rédacteur mahutien.

À défaut de pouvoir se rendre en chair et en os sur le plus célèbre des archipels, les abonnés du Xbox Game Pass pourront tout de même espérer passer un peu de bon temps du côté du très fantasque quartier de Kamurochō. Cerise sur le gâteau, les plus aventureux pourront même s'offrir un aller simple pour l'espace ! Quelle classe.

Voici donc le programme des prochaines semaines, qui s'annoncent évidemment bien remplies, couvre-feu ou pas :

21 janvier

26 janvier

Cyber Shadow (Android, PC et consoles)

28 janvier

Mais en 2021 aussi, il faudra faire un peu de place pour que ces nouveautés viennent sans souci se greffer à l'offre de l'abonnement selon Microsoft, et les malheureux candidats tirés au sort devront donc s'en aller dès le 29 janvier prochain :

Death Squared (Console)

Death's Gambit (PC)

Final Fantasy XV (Console & PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (Console & PC)

Gris (PC)

Indivisible (Console & PC)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sea Salt (Console & PC)

Voilà qui donnera l'occasion à Noctis et son quatuor de prendre des vacances bien méritées, après avoir avalé des kilomètres (et des couleuvres) pendant plusieurs années...

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud exige 12,99 euros par mois - à partir de ce jeudi 3 décembre et pour une durée limitée, les trois premiers ne coûtent que 1 euro.