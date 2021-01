Balan Wonderworld : Square Enix annonce une démo pour la semaine prochaine

Après nous avoir fait prendre quelques cheveux blancs à la simple évocation de sa retraite, le jovial Yuji Naka nous avait récemment fait comprendre que les prochains jeux allaient compter triple, comme au Scrabble. Pour autant Balan Wonderworld recèle encore bien des mystères, ce qui pourrait ne pas durer...

À voir aussi : On a rejoué à Little Nightmares 2 et on frissonne déjà de plaisir

Cette nouvelle licence a beau mettre en avant ses illustres géniteurs (le lead programmer de Sonic the Hedgehog, donc, et le réalisateur de Nights into Dreams Naoto Ōshima), il en faudra sans doute plus pour appâter le chaland, quand bien même le genre du platformer 3D aurait tendance à se raréfier.

Is it a wonderiffic fair ?

Voilà sans doute pourquoi l'éditeur Square Enix annonce aujourd'hui l'arrivée d'une démo en bonne et due forme, pour le 28 janvier :

En mode coopératif local, deux joueurs peuvent explorer le jeu en incarnant Leo et Emma, les stars du spectacle. Ils peuvent alors combiner les aptitudes de leurs différents costumes pour ouvrir de nouvelles voies inaccessibles en mode solo ! Il suffit de connecter une deuxième manette et d'appuyer sur un bouton pour activer le mode coopératif. Grâce à toutes sortes d'aptitudes liées aux costumes, les joueurs récoltent des « Statues Balan » dans chaque niveau et accèdent aux mini-jeux cachés « Balan's Bout (Défis de Balan) ». La démo propose trois des douze mondes magiques de Balan Wonderworld.



Les joueurs auront également accès à l'Île des Tims, base ouvrant sur trois mondes mystérieux. Sur cette île, les joueurs rencontreront des créatures magiques appelées Tims, dont les puissantes aptitudes aideront Leo et Emma au fil de leurs explorations et combats contre les Négatis ! Sur l'Île des Tims, les joueurs pourront également récupérer des gouttes magiques dans les parterres de fleurs colorés qui parsèment les lieux. En échangeant ces gouttes avec Tims, les joueurs pourront faire évoluer leurs aptitudes.

Voilà qui devrait déjà donner une bonne idée des spécificités de ce titre de prime abord joyeux et coloré, mais qui laisse déjà entrevoir une part de ténèbres qu'il nous tarde de découvrir. Précisons que si les joueurs PC pourront télécharger la démo sur Steam dès 18h, les consoleux de la plèbe devront patienter jusqu'à minuit. C'est la vie, Julie.

Quoi qu'il arrive, Balan Wonderworld installera son chapiteau dans votre salon le 26 mars 2021 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.