La Coupe de France de League of Legends se déroulera en offline à Monaco

Tout comme l'année dernière, la Coupe de France, qui opposera les meilleures équipes de la ligue française (LFL) du MOBA de Riot Games se déroulera le 4 octobre à Monaco, en offline.

Dans une conférence de presse ce mardi 19 janvier matin, la LFL fait plusieurs annonces sur la saison à venir : rappel des nouvelles équipes à rejoindre la ligue, passage à un format ouvert comprenant relégations en Division 2, nouveaux sponsors...

Des détails sur la Coupe de France ont aussi été partagés. L'événement a été daté et suivra une organisation similaire à celle de l'édition 2020, qui a couronné Misfits en automne dernier. Il sera offline, et accueillera ou non du public en fonction des conditions liées à la pandémie en automne prochain.

La finale de la coupe de France se jouera à nouveau à Monaco le 04 octobre ! #LFL pic.twitter.com/0rCNLjtHuR - LoL esports FR 🇫🇷 (@lolesports_fr) January 19, 2021

Pendant plusieurs mois, une période séparée entre deux Splits, les 10 équipes participant à la ligue française de League of Legends s'opposeront pour espérer se qualifier à la Coupe de France. Ils joueront également pour prendre un ticket pour les European Masters en été, le tournoi opposant les meilleures équipes des différentes ligues locales européennes.

La ligue continue donc à se développer cette année avec l'arrivée de sponsors de taille comme Samsung et ALDI ; c'est aussi 5 matchs par jour qui pourront être regardés dès ce soir sur la chaîne One Trick Prod, fondée récemment par Chips et Noi après leur départ d'O'Gaming. Pour susciter encore plus d'engagement, Samsung a collaboré avec Riot Games pour lancer la première fantasy league d'esport en France, qui ouvrira officiellement aujourd'hui. Les fans pourront constituer leur équipe "parfaite" en prenant des cartes de joueurs et en gagnant des points en fonction du succès de leurs paris.

La saison 2021 de la LFL se lancera ce soir à 19h00 avec le match opposant LDLC OL à Misfits Premier.