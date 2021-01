Bravely Default II : Le producteur parle des retours des joueurs et présente ses excuses

Si bon nombre de studios aiment à laisser penser que rien ne viendra faire changer leur fusil d'épaule, et qu'ils iront jusqu'au bout pour donner vie à leur géniale vision, d'autres font au contraire le pari de l'humilité, et prennent au sérieux la parole des joueurs. Assurément, la Team Asano fait fièrement partie de la seconde catégorie.

À voir aussi : Persona 5 Strikers : On y a enfin joué, nos impressions après le premier donjon

La pratique est-elle en passe de devenir systématique ? Après avoir consciencieusement examiné les forces et faiblesses d'Octopath Traveler avant la sortie de la version finale, l'équipe de Tomoya Asano continue de prêter une oreille attentive au feedback si cher au coeur des communicants.

"Please understand"

Après avoir déjà procédé à un premier rééquilibrage suite au galop d'essai de mars 2020, les développeurs de Bravely Default II ont également profité de la Final Demo disponible depuis la mi-décembre pour se pencher sur les retours des rôlistes itinérants. Après avoir dressé la liste des nombreuses modifications opérées à l'automne, le producteur Masashi Takahashi s'est entretenu avec nos confrères de Nintendo Everything pour préciser la nature des transformations de dernière minute :

La liste des choses que nous avons dû changer est interminable. Pour le dire simplement, nous avons légèrement reculé la caméra dans les donjons. Les gens qui ont joué à la démo ont estimé qu'il était trop facile de s'y perdre, et qu'ils se faisaient attaquer par des monstres hors de leur champ de vision.



Nous avons donc répondu à ces préoccupations en éloignant la caméra. Nous avons également "nettoyé" les visages des icônes de nos personnages dans les magasins et les menus, mais nous n'avons pas changé leurs modèles. Nous avons juste ajusté les ombres pour rendre les choses plus jolies. De plus, nous avons ajouté la possibilité de comparer de nouvelles armes et armures dans les magasins. Je suis un peu gêné de dire cela, mais c'est une fonctionnalité qui aurait dû être dans le jeu [NdlR : Oui]. Nous n'avons tout simplement pas été en mesure de le mettre en oeuvre à temps pour la première démo du jeu.

Voilà qui devrait donc rassurer les joueurs critiques vis-à-vis de la Final Demo, que vous pouvez d'ailleurs toujours télécharger, même si votre voie ne sera cette fois pas entendue. Est-ce donc cela, le débat démocratique ? Quoi qu'il arrive, la mansuétude affichée par le producteur devrait rassurer les rôlistes doublés d'esthètes :

J'avais honte de la fréquence à laquelle je me suis retrouvé à m'excuser en lisant les réponses du sondage. Ceci dit, je suis également un peu soulagé : les résultats ont confirmé que nous avions pris la bonne direction.

Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir la version finale de Bravely Default II, revue et corrigée, il faudra patienter jusqu'au 26 février 2021, oui mais sur Switch.