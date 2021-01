GTA 6 : Vers des PNJ plus intelligents ? L'intriguant brevet déposé par Take-Two

Si la technique ne cesse d'évoluer pour nous des visuels toujours plus réussi, favorisant l'immersion, il est un domaine dans lequel le Jeu Vidéo n'a pas connu d'évolutions notables depuis longtemps : l'I.A.. Et si la révolution se préparait chez Rockstar ?

Repéré récemment par un usager de reddit, un brevet déposé par Take Two en octobre 2020 fait beaucoup parler. Il concerne les systèmes de déplacement des personnages non-joueurs (PNJ) dans des environnements virtuels. Pour la faire simple, il s'agirait d'adapter leurs comportements, de manière à ce que leur navigation soit plus crédible, leur permettant d'agir plus rapidement suivant les circonstances, aux commandes d'un véhicule.

L'idée serait d'en finir avec les scripts et les robots aux réactions tardives, incapables de changer de voie ou d'imaginer un autre tracé pour se rendre vers leur destination. Et leur permettre de s'adapter à la météo ou la vitesse de leurs congénères.

En d'autres termes, les véhicules du monde virtuel qui respectent le code de la route sont utilisés pour générer des itinéraires à travers / autour d'eux. Une liste du trafic ambiant dans la zone peut être générée et pour chaque véhicule, des informations relatives au PNJ sujet sont enregistrées.

Le genre d'évolution qui fait rêver, n'est-ce pas ?

Avancée majeure en termes d'I.A. ?

Parmi les points intéressants du document, le fait que l'invention soit à mettre à l'actif de deux membres de l'équipe de Rockstar North, le directeur de la technologie David Hynd et le responsable programmation de l'I.A. Simon Parr. Le premier a été programmeur sur GTA V et Red Dead Redemption 2, le deuxième s'est penché sur la physique, les systèmes et l'intelligence artificielle de ces deux jeux - et une faute de frappe sur sa fiche LinkedIn parle de deux ans d'expérience sur la mobilité des PNJ sur RDR3 entre autres projets.

Cela ne confirme rien du tout, mais le fait qu'il s'agisse de forces vives de Rockstar pourrait laisser penser que le GTA 6 en rumeur depuis si longtemps, prétendument moins vaste que son prédécesseur, pourrait bénéficier d'avancées majeures en termes d'I.A.

À moins qu'il ne s'agisse d'ajustements prévus pour la version Next-Gen de GTA V, prévue pour cette année, sur laquelle tous deux travaillent. Après tout, ce volet approchant doucement mais sûrement des 200 millions d'exemplaires écoulés, pourquoi chercher plus loin ?

