PS5 : Sony San Diego sur une "licence existante" AAA, des indices font penser à Uncharted

Cela fait maintenant plusieurs années que l'on suit ce qui se trame du côté du nouveau studio monté par Sony à San Diego en Californie. De nouveaux éléments récemment mis en lumière apportent quelques précisions à ce sujet. Et ils ont de quoi mettre la puce à l'oreille.

Le site américain IGN rapporte la découverte d'une mention pour le moins intrigante sur le profil LinkedIn de Michael Mumbauer, l'ancien responsable du studio Visual Arts de Sony. Ce dernier apporte en effet une précision importante au sujet de la structure des Sony Worldwide Studios implantée à San Diego :

Son dernier accomplissement en date est d'avoir monté pour PlayStation une toute nouvelle équipe de développement all-star consacrée à de l'Action/Aventure AAA. Implantée à San Diego et utilisant un moteur propriétaire, cette équipe a été assemblée afin de faire grandir des licences existantes et de créer de toutes nouvelles histoire pour la prochaine génération de joueurs.

En quelques lignes, et tout en restant vague, Michael Mumbauer parvient à donner un certain nombre d'informations au sujet de ce que prépare Sony San Diego. De l'Action-Aventure AAA lié à une licence existante limite les choix potentiels. Et la mention de la "prochaine génération de joueurs" ("next generation of gamers" en anglais) semble indiquer qu'il s'agit bel et bien d'un projet destiné à la PS5.

Rappel des faits

Si l'on associe ces nouveaux éléments à ce qui était déjà su à propos du travail effectué par Sony San Diego, alors la probabilité que ce dernier planche sur un nouveau Uncharted paraît encore plus importante. En effet, des bruits de couloir évoquaient déjà la licence Uncharted lorsque ce studio a fait parler de lui il y a deux ans.

En janvier 2019, nous vous indiquions que Sony était en train de monter une nouvelle structure à San Diego, structure montée en partenariat avec Visual Arts Service Group (dirigé à l'époque par le Michael Mumbauer susnommé). Ce dernier est un studio de Sony spécialisé dans l'animation, la motion capture, la numérisation des visages et des corps, etc. qui a par le passé travaillé sur des licences comme Uncharted, The Last of Us, God of War, ou encore Death Stranding.

Et il était alors révélé via des offres d'emploi que ce nouveau studio de San Diego travaillait sur un projet non-annoncé "à importante visibilité" d'une "grande qualité visuelle" avec des personnages "photoréalistes" et "vivants." Sony précisait également que ce jeu était développé en collaboration avec "un studio de développement majeur de Sony" et que les personnes recrutées devaient avoir de l'expérience en matière de développement de jeux "d'action à la troisième personne" AAA.

Puisqu'il est question d'un jeu AAA selon toute vraisemblance destiné à la PS5, il est logique que son développement s'étale sur plusieurs années. Le projet n'en étant qu'à ses balbutiements en janvier 2019, il n'est pas étonnant non plus qu'il n'ait pas encore été annoncé. Reste maintenant à voir si Sony dévoilera ce nouveau, et de toute évidence ambitieux, titre cette année.

Que vous inspire cette situation ? Pensez-vous que Sony San Diego planche bel et bien sur un nouvel Uncharted ? Cela vous dérangerait-il qu'un nouvel épisode destiné à la PS5 ne soit pas développé par Naughty Dog ? De quoi un nouvel Uncharted devrait traiter selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.