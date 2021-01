Bayonetta 3 : Hideki Kamiya espère pouvoir en parler cette année

La blague devient usante pour les supporters de la sorcière à lunettes. Entre décembre 2017 et aujourd'hui, Bayonetta 3 n'a rien montré. Comme toujours quand vient la nouvelle année, on s'inquiète. Comme toujours, quelqu'un de PlatinumGames vient nous rassurer.

C'est une fois de plus le vice-président et Game designer en chef du studio d'Osaka qui s'exprime au sujet du beat them all tant attendu. Durant une émission streamée d'Arcade Archives, Hideki Kamiya a parlé. Pour une fois, ce n'est pas pour simplement dire que "le développement avance bien".

Nous travaillons sur des tas de trucs comme Bayonetta 3, mais je ne peux pas trop en parler... J'espère que nous pourrons vous donner des informations durant l'année.

Et d'ajouter qu'il a l'espoir de s'exprimer au sujet d'autres projets en cours, et nous en connaissons déjà quelques uns - Babylon's Fall, Project G.G., dernier volet de la trilogie super-héros démarrée avec Viewtiful Joe et continuée avec The Wonderful 101, et Lost Order, aux côtés de CyGames. Rien ne nous dit qu'un nouveau NieR n'est pas également dans les tuyaux...ko Taro.

Ce qui n'est pas rassurant dans cette déclaration, c'est que s'il laisse entendre que l'on aura des nouvelles en 2021, il peut aussi nous laisser supposer que l'on aura à se passer de Bayonetta 3 cette année. Et ça, c'est difficile à admettre. Mais que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Après, s'il devient un jeu de lancement d'une version améliorée de la Nintendo Switch... Bon, arrêtons de rêver. On veut du concret.

