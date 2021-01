Naughty Dog : Vers un univers médiéval-fantastique pour un prochain jeu ?

Après The Last of Us Part II, Naughty Dog est forcément très surveillé. Chaque déclaration, chaque geste, chaque tweet, chaque offre d'emploi peut se voir interprété de mille façons. Et les artworks ? Eh bien parlons-en.

En fin d'année dernière, Hyoung Nam, senior concept artist pour Naughty Dog, a publié sur sa page Artstation, sur laquelle il a posté de nombreux visuels (sublimes) de The Last of Us Part II, des illustrations qui aujourd'hui suscitent beaucoup d'intérêt. Il s'agit de trois concept arts regroupés sous la description "Les Femmes du Nord".

Pas de vendeuses d'une baraque à frites, de supportrice du FC Lens ou de mangeuse de tarte au maroilles. Non, on y découvre trois femmes fort joliment dessinées (voir dans notre galerie ci-dessous) dans un univers assez éloigné du nôtre : la première est une guerrière assise sur le cadavre du dragon qu'elle vient manifestement d'occire ; la seconde, qui a l'air d'aimer les ossements, n'est pas loin de nous faire penser à une nécromancienne ; concernant la dernière, dont les yeux verts semblent nous foudroyer, on pourrait spéculer sur une danseuse ou une voleuse.

Intriguant, n'est-ce pas ? Attendez, parce que le commentaire de l'artiste vaut également son pesant d'or :

Inspiré par le nouveau jeu. Vous voyez de quoi je parle...

C'est coquin. Car cela laisse croire que ces images sont en lien avec un projet non-annoncé. Surtout en cette période où l'on nous apprend que le studio californien plancherait déjà sur du nouveau, et pas forcément un troisième The Last of Us. Et si le "jeu cool" dont parlait Neil Druckmann il y a quelques jours était une nouvelle licence s'inscrivant dans un monde heroic fantasy ? Après le succès de Game of Thrones, avant le retour du Seigneur des Anneaux sur Amazon, et avec tout ce qui se trame autour du JdR Dungeons & Dragons, plus populaire que jamais, l'idée paraît séduisante. Mais pas d'emballement. Gardons-les dans un coin de notre tête en attendant des informations officielles. Quant à Traz, parti remater tous les Thierry la Fronde...

