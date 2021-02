Robert A. Altman, fondateur et PDG de ZeniMax, est mort

La nouvelle est tombée en fin de journée : Robert A. Altman est décédé à l'âge de 73 ans. Après une carrière d'avocat, il avait fondé ZeniMax Media en 1999, aux côtés de Christopher Weaver. Il était le président de cette compagnie devenue un acteur majeur du jeu vidéo.

Bethesda a partagé la triste information de la disparitionsur Twitter, joignant un message que vous pouvez lire ci-dessous.

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t - Bethesda (@bethesda) February 4, 2021

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Robert A. Altman, notre fondateur et PDG. Il était un véritable visionnaire, ami, croyant en l'esprit des gens et en la puissance de ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. C'était un leader extraordinaire et un être humain encore meilleur.



Pendant la pandémie, Robert envoyait un courriel chaque semaine pour rester en contact avec tout le monde dans l'entreprise. Tout le monde les attendait toujours avec impatience et nous avons pensé partager l'une de ses notes avec vous :



À la famille ZeniMax :



La semaine dernière, j'ai mentionné quelques petits plaisirs que j'avais découverts à cause du confinement. Certains d'entre vous ont depuis écrit pour partager leurs propres expériences et décrire d'autres joies tranquilles que le télétravail peut apporter : le nombre croissant d'oiseaux chanteurs dans nos jardins, des rues plus calmes, les efforts aventureux pour faire du pain et mélanger des cocktails, de longues promenades, des plats à emporter du restaurant, du temps pour lire. Bien que nous manquions clairement les interactions sociales précieuses, quelque chose de précieux a également été gagné.



Nous savons que beaucoup ressentent la pression de l'isolement et le stress lié à notre situation actuelle. Encore une fois, je vous exhorte à prendre du temps pour vous tous les jours, à planifier des rassemblements sociaux en ligne et à voir les choses différemment, sachant que cela passera.



Demain, j'encourage tout le monde à faire une pause pour célébrer le 21e anniversaire de notre société et à réfléchir au long voyage que nous avons entrepris ensemble. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que peu de startups font. Vous avez créé une multinationale de plusieurs milliards de dollars, remplie de talents à tous les niveaux de l'entreprise, jouant un rôle de leader, gagnant l'admiration de nos concurrents les plus acharnés et de nos fans dévoués. Et vous l'avez fait de la bonne manière, toujours fidèle à nos principes fondamentaux d'intégrité, de respect, d'équipe et de qualité. Ne laissez pas la journée passer sans prendre un moment pour profiter de votre création remarquable.



Au plaisir d'être de retour ensemble. Comme toujours, restez en sécurité.



Nous sommes fiers de perpétuer les valeurs et les principes que Robert nous a enseignés. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille de Robert, qui fait partie de notre famille et nous a toujours traités comme faisant partie de la leur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous tous, Robert. Repose en paix.

Des employés des nombreux studios de Zenimax comme Bethesda, bien entendu, id Software ou Arkane ont partagé leur peine sur les réseaux sociaux. Des personnalités comme Doug Bowser, président de Nintendo of America, ou Andrew Wilson, PDG d'Electronic Arts, ont salué sa mémoire.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son épouse, Lynda Carter, et leurs enfants, Jessica et James Altman.