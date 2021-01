The Pedestrian a le feu vert pour sa date de sortie PS4/PS5

Bien que nous n'ayons pas trop envie de nous souvenir d'elle, l'année 2020 a tout de même été propice à nombre de coups de coeur, de jeux dont on reparle avec tendresse. L'un d'eux, et pas des moindres, va enfin être connu des joueurs consoles. Du moins, une partie.

The Pedestrian sera disponible sur PS4 et PS5 le 29 janvier prochain, soit EXACTEMENT un an après sa sortie sur PC, à côté de laquelle nous n'étions pas passés. Oulah non. Vous comprendrez à quel point il nous avait plu en lisant notre TEST, accessible par l'hyperlien juste au-dessus. Oui, quelques lignes plus haut.

Eh bah un piéton !

Mais si vous n'avez guère de temps à consacrer à une critique émise début 2020, dans le monde d'avant, quand on pouvait encore sortir librement à toute heure et s'embrasser, nous pouvons aussi vous rappeler son concept. The Pedestrian se présente comme un jeu de plate-forme et de réflexion en 2D dans lequel vous suivez un personnage de panneau signalétique et devez l'aider à traverser différents tableaux. C'est beau, charmant, poétique, élégant, un peu prise de tête... Et on l'aime. Alors donnez-lui sa chance. Au passage, une démo est disponible sur Steam.

Et si vous avez une Xbox ou une Switch, le studio Skookum Arts a confirmé travailler sur ces versions... Tout vient à point...