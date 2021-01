Hitman 3 prépare son lancement en vidéo

L'Agent 47 vous passera le bonjour une dernière fois dans quelques dizaines d'heures. Au cas où vous auriez oublié qu'il va bientôt frapper chez vous, IO Interactive vous le rappelle avec une bande-annonce.

À voir aussi : Hitman : Problème pour les joueurs PC, IO Interactive et l'Epic Games Store cherchent une solution

La Trilogie du Monde de l'Assassinat bientôt toucher à sa fin. Et vous vous demandez encore ce qui attend l'Agent 47 dans ses dernières missions où il tentera de déjouer l'organisation Providence. Avec le trailer de lancement disponible ci-dessus et en 4K, vous saurez tout des destinations qui vous attendent, sur une musique planante signée Bjarke Niemann, avec Mindy Jones au chant.

C'est dans ses cordes

En un peu plus de deux minutes, vous avez là un résumé pêle-mêle des destinations (Dubaï, Dartmoor, Berlin, Chonqing, Mendoza) et des populations que vous allez rencontrer dans des environnements plus ou moins ouverts, plus ou moins vastes et plus moins peuplés. Et un aperçu de tout ce dont vous pouvez vous rendre coupable avec un flingue, une corde de piano, une cuvette de toilettes, un sabre, un fusil sniper, des explosifs. Et n'oublions pas les déguisements. Bref, tout ceci attend.

Hitman 3 sera disponible ce mercredi 20 janvier sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch (Cloud-gaming) et Stadia.