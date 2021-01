TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 1 de 2021 : Rebelote et Switch de der

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. C'est le moment de débuter l'année 2021... En beauté ?

On ne voudrait pas alimenter de théorie du complot, mais il est quand même facile de dresser un parallèle entre la situation sanitaire mondiale et les ventes de jeux vidéo en France. Trèèèèèèèèès facilement. Regardez, on pensait finir l'année 2020 à peu près peinards. Or, le virus qui nous pourrit la vie depuis près d'un an se répand plus vite que jamais... Et qui retrouve-t-on en haut de charts, hein, je vous le demande ? Toujours les mêmes. Et encore en ce début 2021.

Coïncidence ? Je ne crois pas

Comme par hasard, quand tout devient plus triste que jamais, qu'on nous impose un couvre-feu à 18h et que des clusters apparaissent un peu partout, qui retrouve-t-on tout en haut ? Vous le savez, pas besoin de vous faire un dessin. C'est l'évidence même si le karting du moustachu cède sa place aux habitants d'une île pleine de bars communs. Et si le dernier FPS guerrier d'Activision revient à la place du football, c'est normal : TOUT est calculé, depuis le début. Non, pas la camisole, laissez moiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 1) :

Rendez-vous bientôt pour la deuxième semaine de 2021.