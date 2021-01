VALVe : Le moteur Source 2 bientôt compatible RTX ?

Souvent, l'analyse de fichiers de jeux permettent d'obtenir de croustillantes informations sur les mises à jour de contenu à venir. Cette fois cela concerne le moteur source du jeu Artifact.

Que l'on aime ou non le jeu de cartes Artifact de chez VALVe, il aura au moins le mérite de donner des indices intéressants sur le moteur Source. En effet, le data miner bien connu Pavel Djundik qui n'est rien d'autre que le créateur du site SteamDB a publié ce message sur son compte Twitter personnel :

Source 2 is possibly getting RTX/Raytracing support.



Source 2 bénéficie peut-être du soutien de RTX/Raytracing. La dernière version bêta d'Artifact a obtenu l'ajout des lignes "Raytracing Shader" et "RTX".

Evidemment ce n'est pas l'ajout sur ce jeu précisément qui est intéressant mais sur le moteur Source 2. Ce qui peut ouvrir la voie à de nouvelles productions next-gen chez Valve ou encore la mise à jour de son fameux et très bon Half-Life Alyx avec le support de la technologie de Ray Tracing de chez Nvidia.

Avec Valve on peut de toute façon s'attendre à tout, et on espère toujours un jour avoir droit à un troisième épisode "canonique" de la saga Half Life. Le tout, en RTX !