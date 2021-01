Interview de Manaty, jungler de LDLC OL : "Le niveau de la LFL est plus élevé que les années précédentes"

Le nouveau jungler de LDLC OL nous parle de ses objectifs pour 2021, son ajustement à sa nouvelle équipe et de son recrutement.

La scène française compétitive de League of Legends est en ébullition : la nouvelle saison de la Ligue Française de LoL se lancera ce soir à 19 heures. Elle opposera 10 équipes, dont les nouvelles arrivantes BDS Esport et Karmine Corp, qui se disputeront le titre de meilleure équipe du pays et la qualification aux European Masters.

Parmi les 10 équipes, LDLC OL fait partie de celles avec le plus d'attentes : palmarès complet, membres à rayonnement international... son jungler Stéphane « Manaty » Dimier est entré en LFL à ses 17 ans seulement, après avoir rejoint l'équipe Solary. Il est resté avec l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2020, puis a été recruté dans la structure prestigieuse LDLC OL pour la saison de 2021. Il nous parle de ce nouveau départ.

Gameblog : Comment te sens-tu à la veille de ton premier match de la saison ?

Stéphane « Manaty » Dimier : Un peu stressé, mais en même temps un peu excité de reprendre la compétition, car ça fait tout de même quelques mois que j'attends ça. Le fait de rejoindre LDLC, c'est un peu un nouveau départ.

Justement, comment s'est déroulé ton recrutement chez LDLC OL ?

J'étais en contact avec Lounet, le manager de LDLC, depuis 2018. J'avais aussi parlé avec YellOwStaR à l'époque. Je savais qu'ils me voulaient depuis le premier Split de 2020, car Tynx avait déjà des offres en LEC avec SK Gaming qui voulait le recruter. Dès que LDLC m'a contacté à l'offseason, j'en ai discuté et j'ai fini par les rejoindre.

Pourquoi ton choix s'est porté sur eux ?

J'ai eu beaucoup d'offres pendant l'offseason, mais j'ai rejoint LDLC car ils ont envoyé pas mal de joueurs en LEC. En plus, beaucoup de joueurs qui sont passés par LDLC sont allés en LEC à un moment. C'était mon critère principal.

As-tu reçu des offres pour aller dans d'autres ligues ?

Oui, mais je ne préfère pas dire lesquelles...

Comment as-tu trouvé ta place dans l'équipe ? Est-ce que tu t'es rapidement ajusté ?

Ça s'est fait petit à petit. Je me suis fait à ma nouvelle vie ; c'est un environnement différent que ce que j'avais chez Solary, mais pas tant que ça. J'avais mon appartement chez Solary et c'est aussi ce que j'ai à Lyon, car on est pas en gaming house. J'ai commencé à bien m'entendre avec les joueurs et ça se passe très bien.

Quel est votre programme d'entraînement avant le lancement de la saison ?

C'est à peu près le même que j'avais chez Solary en termes de scrims [matchs amicaux] : on en fait cinq à six jours par semaine, à raison de 4 à 5 heures par jour. Donc concrètement, on fait des scrims de 14h à 19 ou 20 heures, en général.

En ajoutant l'analyse et les parties sur le ladder, ça fait un planning chargé. Tu as une technique pour tenir ce rythme sur toute la saison ?

Je n'ai pas réellement de technique car je fais rarement des pauses, que ce soit dans le jeu ou dans la vie. J'essaie de rester motiver dans toutes les situations, que je gagne ou que je perde et que ce soit en solo queue ou en compétitif. J'essaie de rester le plus motivé possible et c'est comme ça que j'arrive à garder ce rythme.

Vous communiquez entièrement en français avec Dan Dan ?

En fait, ça dépend des moments. Je parle anglais quand je vais en topside avec Dan, mais je parle français quand je vais au mid ou en botlane. En mid game et late game, par contre, on mélange l'anglais et le français.

On sait que Dan comprend si on lui parle français, mais si lui veut dire quelque chose, c'est compliqué de réfléchir à la fois à dire ce qu'il veut et réagir à ce qu'il se passe à l'écran. Ça nous pose pas de problèmes de parler en anglais, car c'est plus intuitif pour la majorité des joueurs.

je ne regarde jamais le niveau réel de mes adversaires car je sais que si je suis en LFL, c'est que je ne suis pas en-dessous des joueurs que j'affronte.

Comment vois-tu le rôle de jungler évoluer cette saison ?

Je pense qu'il y a eu peu de gros changements, même aucun par rapport à la saison précédente pour les junglers. Il n'y a pas eu de changements sur l'XP ou les golds de la jungle, les timers des respawns des camps... donc je pense qu'on restera sur une meta similaire à l'année dernière, c'est-à-dire une meta plus axée farming en jungle, pour l'instant en tous cas. Peut-être que ça changera par la suite.

Tu es entré dans une équipe qui a déjà un beau palmarès, mais aussi de hautes attentes. Est-ce que ça représente une pression supplémentaire pour toi ?

Un peu, oui, puisque les LDLC ont déjà gagné la LFL et les EU Masters... mais justement, ça me motive car je me dis que si l'équipe l'a déjà fait une fois, on peut le refaire. .

Vous allez lancer la LFL en affrontant l'équipe championne en titre, Misfits Gaming. Comment te préparer mentalement à ça ?

Je ne me suis pas réellement préparé mentalement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je regarde peu le niveau des joueurs en face : déjà, je sais que le niveau de la LFL est plus élevé que les années précédentes. Même globalement, je ne regarde jamais le niveau réel de mes adversaires car je sais que si je suis en LFL, c'est que je ne suis pas en-dessous des joueurs que j'affronte. J'ai pas réellement peur par rapport à ça.

En quoi la LFL a un niveau plus élevé que l'année dernière ?

C'est surtout par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de bons joueurs internationaux qui ont rejoint la ligue cette année [comme beansu, chez GamersOrigin], et pas mal d'anciens joueurs LEC qui ont aussi rejoint la ligue cette année [comme Innaxe, aussi chez GO].

Est-ce qu'il y a un jungler en particulier contre qui tu as hâte de jouer au cours de la saison ?

Je dirais Djoko ! Parce qu'il a été chez LDLC par le passé et qu'il est maintenant chez Solary, alors que j'y étais avant.

Quels sont vos objectifs cette saison ?

Mon objectif est de gagner la LFL et les EU Masters, car les EUM offrent une grosse visibilité pour potentiellement partir en LEC plus tard.

T'es-tu fixé d'autres objectifs en tant que joueur ?

Je me suis aussi fixé des objectifs individuels par rapport à la solo queue. Cette année, j'aimerais idéalement atteindre les rangs 1 et 2 en même temps sur le ladder. Je crois qu'aucun joueur en-dehors de la LEC n'a encore fait ça, et j'aimerais être le premier [Manaty a déjà atteint le rang 1 en août dernier].



Sinon, est-ce que tu comptes suivre le LEC ?

Oui, totalement ! Je la suivais pas mal l'année dernière mais j'ai aussi raté des matchs. Mais cette année, je vais essayer de beaucoup regarder la LEC déjà pour m'améliorer au jeu, puisque ça m'aide, et aussi car il y a des joueurs que j'apprécie dans le jeu et que j'ai envie de voir évoluer. Jezu et Vetheo en particulier... Blue aussi, même si je ne le connais pas vraiment, mais c'est surtout car ils sont tous francophones.

Une équipe que tu as hâte de voir jouer ?

G2 ! Il y a eu le changement en botlane en ADC que j'ai vraiment envie de voir évoluer, de voir comment ils vont se débrouiller. Je suis vraiment excité à l'idée de regarder leur match.

Tu penses que l'arrivée de Rekkles va être une bonne chose pour G2, ou ça pourrait mal se passer ?

Je pense que ça peut très bien se passer comme très mal au début, mais je pense que sur le long terme, ce sera très positif. Il y a des joueurs très talentueux et intelligents, donc sur le long terme, je ne me fais pas de soucis pour eux.

LDLC OL lancera la saison 2021 de la LFL en affrontant Misfits Prime à 19 heures, sur la nouvelle chaîne Twitch de Chips et Noi, OTP.