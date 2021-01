Hitman : Problème pour les joueurs PC, IO Interactive et l'Epic Games Store cherchent une solution

Parfois lors de la sortie d'un gros jeu, il arrive qu'un cafouillage déboule pour gâcher un peu la fête. C'est le cas cette fois avec la sortie d'Hitman 3 et une polémique autour de l'importation des niveaux des deux autres anciens épisodes.

Pour mémoire, Hitman 3 doit permettre d'intégrer le contenu de Hitman 1 et Hitman 2 si les joueurs les possèdent déjà, sans aucun surcoût donc. Si cela ne semble poser aucun souci sur consoles, il n'en va pas de même sur l'Epic Games Store.

En effet, l'import de contenu se fait uniquement via Hitman et il se trouve que c'est justement le seul épisode qui ne soit pas disponible sur la plateforme d'Epic. Si vous avez le jeu sur Steam, ce n'est donc pas pris en compte.

Entre temps et pour rassurer tout le monde, Epic a posté un message pour s'expliquer sur la situation :

We never want players to feel forced to repurchase content on the Epic Game Store that they bought on another PC store so they can access features in a new game.



We are working closely with IO Interactive and you will be able to access past content from earlier HITMAN games. https://t.co/1MAT1O0Nly