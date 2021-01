Super Seducer 3 cherchera à conclure en février

Un temps sous les projecteurs, la série de simulateur de drague Super Seducer s'était arrêtée fin 2018 avec son deuxième chapitre, quand bien même le troisième devait arriver en mars 2019. Heureusement, pile après la Saint-Valentin, les affaires vont pouvoir reprendre.

À voir aussi : Steam : Temps de jeu, joueurs actifs, ventes... Tous les chiffres de 2020

Super Seducer 3 GOTY Edition sera disponible sur Steam le 15 février prochain. Dernier épisode d'une saga controversée, refoulée par le physio sur PS4, mais qui a su se vendre à plus de 410.000 exemplaires, il nous promet une fois de plus une expérience Full Motion Video exceptionnelle, un guide absolument parfait de la drague, grâce aux conseils avisés que prodiguera son créateur, Richard La Ruina. Voici la description exacte, garantie sans commentaire de ma part.

Super Seducer 3 est le top des simulateurs de séduction en conditions réelles. Découvrez les tactiques de drague suprêmes développées au fil des décennies par le plus grand gourou du monde.

Super sérieux... ou super amusant

Nous savons que certaines personnes jouent à Super Seducer pour s'amuser et choisissent les options loufoques pour voir ce qu'il se passe. Nous savons aussi que certaines personnes jouent sérieusement pour décrocher les meilleures fins et les meilleurs résultats. Quel que soit votre profil, vous trouverez votre bonheur dans SS3.

Super long

SS3 dure plus longtemps. Contrairement aux jeux qui prennent fin quand vous commenciez à vous amuser, SS3 dure assez longtemps pour vous satisfaire. Chaque niveau comporte des axes facultatifs et plusieurs fins, ce qui vous permet d'y rejouer et d'avoir une expérience différente à chaque fois. Nouveauté de la série : le mode de personnalisation qui vous permet d'altérer le gameplay de différentes façons pour adapter le jeu à votre façon de jouer.

Super axé sur VOUS

Au lieu d'écouter les évaluations des critiques, des influenceurs ou d'inconnus sur les réseaux sociaux, nous avons choisi une approche différente pour SS3. Richard a lu personnellement tous les commentaires des joueurs, dans toutes les langues et pour les deux jeux précédents. En procédant de cette façon, il a obtenu une liste de choses que les vrais joueurs voulaient retrouver dans le jeu. Nous avons créé ce jeu pour vous, et rien que pour vous.

Super réaliste

À part quelques personnes qui espéraient notamment des niveaux de "séduction dans l'espace", la majorité des joueurs demandaient des situations réalistes. Nous avons donc développé des niveaux répondant à divers scénarios :

Salle de sport : elle a un corps de rêve et elle est en train de faire des squats. Comment lancer une conversation et passer à l'étape où vous couchez ensemble dans le débarras ?

Supermarché : une jolie blonde fait ses courses. Comment lancer une conversation et la ramener chez vous pour manger des tacos et faire l'amour ?

Plan à trois : réalisez votre rêve en ramenant chez vous deux jolies blondes rencontrées dans un bar.

Conclure : vous avez passé une bonne soirée, mais il est temps de conclure et de la ramener chez vous pour une nuit torride.

Des messages au sexe : suivez notre héros dans sa quête pour passer des messages à un rendez-vous, puis à la maison pour conclure l'affaire.

Profs de sexe sexy : après avoir joué à SS3, vous vous enverrez en l'air à tout va, alors l'heure est venue d'améliorer vos talents au lit grâce à notre niveau d'éducation sexuelle.

Assurance : maintenant que vos talents de séduction culminent, ce niveau vous révélera tous les secrets de la confiance en soi, de la valorisation de soi et du contrôle de soi.

Super sexy

Nous avons écouté les joueurs et mis le paquet sur le sexy dans SS3. Si vous aimez les belles femmes, ce jeu est pour vous. Si vous streamez, mettez des vidéos en ligne ou jouez avec votre mère... pas de souci, nous avons un mode censuré.

Tout un programme. À noter qu'il s'agira vraiment du tout, tout dernier, comme l'explique La Ruina :

C'est ma dernière et ultime édition de la franchise Super Seducer. Je suis maintenant un homme marié qui a hâte de passer plus de temps avec sa famille, mais je veux transmettre le reste de ma sagesse et de mon expérience dans le meilleur format possible, et Super Seducer 3 : GOTY Edition est le navire parfait. C'est un retour aux sources et à ce qui a fait du Super Seducer original un tel succès.

Salut, mon pote !