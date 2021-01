Hitman 3 remplit son contrat à la Fnac !

Revenu de vacances en 2016, l'Agent 47 revient prouver qu'il est bel et bien le tueur à gages ultime. Il va où il veut, quand il veut, et ne laisse jamais de traces. Ce genre de profil vous intéresse ? Alors engagez Hitman 3, disponible à la Fnac.

Cet article est un contenu sponsorisé

Après deux épisodes couronnés de succès dans lequel il aura déjà bien parcouru le monde, le célèbre assassin au code-barres s'offre une dernière aventure qui va une fois encore vous faire voyager de Dubaï à l'Argentine, de l'Angleterre à la Chine. Hitman 3, disponible à la Fnac, c'est le dépaysement garanti à travers six destinations magnifiques où vous attendent les contrats les plus importants de votre carrière de tueur à gage virtuel !

Tueur-né

Dans cet ultime volet de la trilogie du Monde de l'Assassinat, vous guidez une fois de plus l'Agent 47 vers ses cibles en essayant de ne jamais être démasqué. Mais comment ne pas attirer l'attention au milieu d'une foule compacte, dans un manoir qui ne manque pas de domestiques ou dans un bâtiment hautement sécurisé ? À vous de faire preuve de créativité, de trouver les failles, d'observer les alentours, enfiler les bons déguisements, et utiliser les armes et gadgets adéquats pour parvenir à vos fins. Une chose est sûre : vous ne manquerez jamais de solutions ni de liberté.

Un travail de longue haleine

Jouable en réalité virtuelle grâce au PlayStation VR, pour une immersion sans pareille, Hitman 3 vous offre un contenu gargantuesque avec des défis et missions en pagaille pour tester votre créativité à tout moment. Vous possédez les épisodes précédents ? Alors retournez dans les niveaux précédents pour profiter des graphismes améliorés et des nouveaux objets débloqués avec l'expérience gagnée. Battre vos propres scores et ceux de vos amis en ligne, essayer les missions de la communauté et traquer les cibles éphémères : vous trouverez avec Hitman 3 de quoi vous occuper pendant longtemps.

