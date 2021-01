Xbox Series X|S : Une date pour Samurai Shodown, la fluidité au rendez-vous

Les possesseurs de consoles Next-Gen de chez Microsoft qui souhaitent croiser le fer dans les meilleures conditions possibles depuis une certaine annonce du TGS 2020 sont enfin fixés. Et ceux qui comptent sur le Smart Delivery aussi.

À voir aussi : The King of Fighters XV : Shun'ei revient en haut de l'affiche, la vidéo

Samurai Shodown sera disponible sur Xbox Series X|S le 16 mars 2021, a annoncé SNK. Le jeu sera proposé en téléchargement et en édition physique (via Koch Media) pour 54,99 euros. En boîte, il y aura même des bonus : le Season Pass 1 (avec Rimururu, Basara, Kazuki, Wan-Fu) et le personnage de Cham Cham, qui arrivera en DLC en mars.

Level up assuré

La particularité de cette version, dont parle le réalisateur Hayato Konya dans la deuxième vidéo de notre galerie ci-dessus, c'est qu'elle pourra tourner à 120 fps sur Xbox Series X - soit le double par rapport aux autres consoles. Cela constitue un confort tout à fait remarquable pour un jeu de baston où le timing et la précision sont aussi importants.

Autre bonne nouvelle : SNK joue le jeu du Smart Delivery. Si vous disposez de la version Xbox One, une mise à jour d'optimisation gratuite vous attendra sur Xbox Series X|S. Et tout ce que vous possédez sera transféré comme par magie. Non, en fait, ce n'en est pas, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des gens qui travaillent, qui codent. Aucune action surnaturelle.

Samurai Shodown est disponible sur PS4, PC (Epic Games Store), Nintendo Switch, Stadia et Xbox One.