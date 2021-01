Mario Kart Wii : Un joueur français réussit une première mondiale après 5 ans d'essais

S'il est capable de procrastiner comme bien peu d'espèces sur Terre, l'être humain fait parfois preuve d'une persévérance à toute épreuve, et ce quelle que soit l'éventuelle futilité de la tâche incriminée. Un joueur dont rien ne semble pouvoir entamer la volonté nous en apporte une fois encore la preuve.

À voir aussi : Breath of the Wild : Découvrez le speedrun "Dog %", une catégorie qui a du chien !

Depuis la sortie du premier volet en 1992, la série Mario Kart fait et défait les amitiés, en proposant un cocktail de course résolument arcade, mélangé avec un peu de skill (selon votre serviteur) ou de pure chance (selon Plume, son principal détracteur). Si la queue de peloton peut toujours espérer entamer une chevauchée fantastique grâce à quelques items bien sentis, Nintendo n'oublie pas de glisser ici et là quelques raccourcis, histoire de laisser une chance aux as de la conduite.

Mais en plus des tracés volontairement glissés par Nintendo, les joueurs les plus acharnés ont su profiter de l'élasticité de la formule pour trouver de nouveaux raccourcis, moins conventionnels, mais au moins aussi spectaculaires. Et si les moins jeunes d'entre vous se souviendront sans doute des polygones poreux de Mario Kart 64, un pilote ô combien averti vient de réaliser un véritable exploit sur Mario Kart Wii, qui reste à ce jour l'épisode le plus vendu de la série, pour peu que l'on compte séparément Mario Kart 8 et sa version Deluxe.

Le Rainbow frag

Le premier jeu de la série à avoir intégré des deux-roues en plus des traditionnels karts éponymes proposent en effet ce que les joueurs ont surnommé des Raccourcis Ultra, des skips évidemment non prévus par Nintendo, et qui permettent de gratter plusieurs minutes au compteur. La présence de replays et d'un portail en ligne avait permis à cette pratique de rapidement se répandre parmi la communauté, mais malgré cette effervescence partagée, un Raccourci Ultra résistait encore et toujours aux assauts des joueurs...

...Jusqu'à cette semaine ! Un joueur français (!) du pseudonyme d'ArthuurrrP vient pour la première fois de réaliser à la main le Raccourci Ultra de la course Rainbow Road, une manipulation qui n'avait jusqu'ici été possible qu'en Tool-Assisted Speedrun, soit à l'aide d'outils permettant de régler chaque frame au poil de moustache.

Un viewer a pu immortaliser l'exploit en direct, et ArthuurrrP n'en croit tellement pas ses yeux qu'il doit attendre d'avoir franchi la ligne d'arrivée pour être sûr de son coup :

as seen on reddit, after 5 years and tens of thousands of attempts, @ArthuurrrP is the first human to achieve the Mario Kart Wii Rainbow Road ultra shortcut and lap successfully. Arthur the god pic.twitter.com/J52B8NEqHw - Rod Breslau (@Slasher) January 14, 2021

Le viewer en profite pour préciser un peu plus bas que les chances de réussir à prendre ce Raccourci Ultra sont de l'ordre de 0,00001%. De quoi rendre l'exploit assurément mémorable, n'est-ce pas ?