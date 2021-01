CES 2021 : Samsung dévoile ses Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, prix et dates de sortie

Le CES 2021 est l'occasion cette année pour Samsung de dévoiler en grande pompe ses nouveaux smartphones S21, S21+ et S21 Ultra. Voilà ce qu'il faut retenir de ces annonces.

Comme prévu dans les diverses fuites que nous avons pu voir quelques jours avant la conférence, Samsung change de design avec ses Galaxy S21 et S21+. On retrouve plusieurs coloris dont voici la liste :

Phantom Violet

Phantom Pink

Phantom Gray

Phantom White

Le module photo est dans la continuité du flanc gauche du téléphone pour proposer quelque chose de plus atypique. Le S21 propose un dos en plastique et le S21+, plus premium, propose quant à lui du verre.

Entre similarités et différences

Ce côté Premium se retrouve aussi dans la taille des écrans avec du 6,2 pouces pour le S21 et du 6,7 pouces pour le S21+, le tout avec un affichage AMOLED, Full HD et une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité totale.

Pour le module photo, Samsung a fait le choix de conserver quelque chose de très proche avec les modèles 2020, à savoir un triple capteur dont :

L'un de 64 mégapixels

Un 12 mégapixels

Un ultra grand angle de 12 mégapixels

Le 64 mégapixels permet quant à lui de filmer en 8K (rien que ça).

Respectivement, le S21 se dote d'une batterie de 4000 mAh contre 4800 mAh pour le S21+. Samsung parle d'une autonomie complète pour la journée entière, même en utilisation 5G.

Enfin les nouveaux téléphones sont équipés du processeur 5 nm, ce qui en fait les plus rapides à ce jour chez Samsung d'autant qu'ils sont accompagnés de 8 Go de RAM.

Pour le prix nous sommes sur :

Galaxy S21

128 Go : 859 euros

256 Go : 909 euros

Galaxy S21+ :

128 Go : 1059 euros

256 Go : 1109 euros

Pour une disponibilité le 29 janvier.

La surprise de la conférence : Le S21 Ultra

La petite surprise de cette conférence c'est le S21 Ultra qui est équipé par Samsung d'une dalle de 6,8 pouces avec une définition en WQHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On est donc d'emblée sur un téléphone encore plus qualitatif que les deux autres rien que pour la partie écran.

Samsung souhaite aussi frapper plus fort du côté de la photo avec un capteur de 108 mégapixels qui promet d'avoir des images prises encore plus nettes et des couleurs encore plus impressionnantes et des noirs encore plus profonds.

Pour ne pas faire les choses à moitié, ce Galaxy S21 Ultra propose aussi deux téléobjectifs de 10 mégapixels proposant un zoom optique x3 et x10 ainsi qu'un zoom numérique x100. ... l'intérieur on y retrouve la fameux processeur 5nm mais cette fois accompagné d'une batterie encore plus grosse de 5000 mAh.

Et comme vous n'avez pas envie d'abimer votre téléphone bêtement, le téléphone reçoit la norme IP68 soit ce qui se fait de mieux contre la poussière et l'eau dans le milieu de la téléphonie mobile.

Enfin, pour assumer son côté "élitiste", le téléphone est accompagné d'un stylet S Pen comme pour la gamme Note. Evidemment ca se retrouve sur les prix avec :

Galaxy S21 Ultra

128 Go : 1259 euros

256 Go : 1309 euros

512 Go : 1439 euros

Pour une disponibilité le 29 janvier 2021.