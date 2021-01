Bloodstained Ritual of the Night : Le mode Classique est disponible

Vous l'aviez lu ici en premier (ou pas) : la parenthèse rétro prévue de longue date par les développeurs de Bloodstained : Ritual of the Night se destinait à une arrivée pour ce mois de janvier. Et donc, arrêtez tout : c'est maintenant.

À voir aussi : TEST de Bloodstained Ritual of the Night : Retour parfait ou casse-gueule(vania) ?

Bloodstained : Ritual of the Night s'enrichit dès maintenant d'un nouveau contenu téléchargeable gratuit pour ses possesseurs sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Il s'agit du Mode Classique, dont voici la description officielle :

Annoncé lors de la campagne Kickstarter de Bloodstained, le mode classique envoie Miriam dans un monde en 8-bit, armée seulement de son épée. Miriam doit une fois de plus pénétrer le château démoniaque et affronter Gebel. Elle doit survivre à cinq étapes éprouvantes et à cinq boss qui lui barrent la route. À la fin du mode classique, les joueurs sont notés en fonction du temps, du score et du nombre de morts dans trois modes de difficulté. Assurez-vous d'utiliser efficacement les mouvements spéciaux de Miriam, notamment le glissement, le recul et le backflip. Les utilisateurs peuvent activer le mode classique à partir de l'option "Modes supplémentaires" de l'écran du menu principal.

Présenté dans d'autres termes : c'est un Castlevania à l'ancienne mais sans le nom, avec les mêmes caractéristiques. Miriam, frappée d'arthrose, se trouve plus rigide que jamais et doit progresser dans des niveaux linéaires en essayant de jouer du fouet convenablement. Forcément, quand on connaît l'appétit des fans de la saga vampirique, on imagine que cela va fonctionner.

En outre, le crossover avec Kingdom Two Crowns - qui a vu les personnages de Bloodstained s'y rendre il y a quelques semaines, continue. Une nouvelle zone, inspirée par le jeu édité par Raw Fury, se présente aux joueurs avec son boss inédit et trouver un nouvel équipement, une couronne qui réduit les dégâts suivant l'état de vos économies.