Evangelion 3.0+1.0 : L'état d'urgence au Japon repousse (encore) la sortie du dernier film

Voilà une feuilleton qui aurait tout de la mauvaise blague, s'il ne durait depuis aussi longtemps. Annoncé en 2015, le dernier volet cinématographique destiné à mettre un terme aussi final que définitif à la saga de Hideaki Anno n'en finit plus de... ne pas sortir. Après tout, le jeu vidéo n'a pas le monopole de l'arlésienne, non ?

La série culte Neon Genesis Evangelion est-elle destinée à coller aux doigts de son illustre géniteur comme le sparadrap du capitaine Haddock ? Toujours est-il que la troisième date de sortie, ferme et définitive cette fois, dévoilée à l'automne dernier n'aura pas tenu longtemps face à la réalité de la situation, et le film Neon Genesis Evangelion 3.0 + 1.0 : Thrice Upon a Time se trouve ainsi reporté. Pour la quatrième fois, tout à fait.

Ça m'éNERV, pas vous ?

Oubliée, donc, la promesse de découvrir le dernier chapitre des aventures remaniées d'Asuka, Shinji & Co : devant le déclenchement de l'état d'urgence au Japon, le studio Khara s'est vu obligé de reporter indéfiniment la sortie du long-métrage, désormais attendu quelque part entre la Saint Glinglin et les calendes grecques :

Avant toute chose, nous tenons à exprimer nos pensées les plus sincères à toutes les victimes infectées par le coronavirus. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude et notre respect à tout le personnel hospitalier qui luttent au quotidien.



Nous prenons la situation très au sérieux, notamment suite à la promulgation d'un état d'urgence par les autorités japonaises. De ce fait, nous avons décidé que stopper l'infection était notre plus haute priorité, et avons ainsi décidé de ne pas sortir Neon Genesis Evangelion 3.0 + 1.0 le 23 janvier comme annoncé, et repoussons une nouvelle fois sa sortie. Toutes nos équipes pourront ainsi profiter de ce délai supplémentaire pour travailler avec la plus grande tranquillité d'esprit sur une nouvelle date. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient cette sortie.

Bien entendu, la sortie de la bande originale du film d'animation calée au 10 février 2021 est également reportée, CQFD. Que les pilotes en herbe se rassurent : la production étant achevée depuis le mois de décembre dernier, il ne reste plus qu'à attendre un horizon moins encombré pour enfin pouvoir profiter du dernier chapitre de cette relecture qui dure, qui dure...

Voilà qui éloigne donc une nouvelle fois la fin du projet Rebuild Evangelion, entamé en 2007. pourra-t-on enfin profiter des célèbres félicitations en cette nouvelle année 2021 ? Au point où nous en sommes, rien n'est moins sûr...

