New Pokémon Snap développe sa date de sortie dans une nouvelle bande-annonce

Puisque le jeu vidéo nous permet de vivre par procuration des sensations bien interdites dans nos sociétés confinées, Nintendo continue sur une habile lancée entamée avec un certain Animal Crossing : New Horizons, et nous promet pour le printemps prochain un safari photo évidemment bienvenu.

C'est donc officiel : à la faveur d'une nouvelle bande-annonce, Nintendo officialise la sortie de New Pokémon Snap pour le 30 avril prochain. Vingt-deux ans après l'épisode original sorti sur Nintendo 64, les chasseurs d'images devront cette fois arpenter la luxuriante région de Lentis pour y débusquer Pichu, Ouistempo et autres Flambino de rigueur.

Dites Cheeeeeezetta !

Les apprenti photographes travailleront cette fois pour le compte du Docteur Mirror et de son assistante, la charmante Rita, en explorant de nombreux écosystèmes variés. Comme dans Pokémon Snap, les célèbres créatures de Game Freak réagiront différemment au lancer de pommes, ce qui permettra de varier leurs poses, et de faire grimper le compteur de points au moment de développer les précieux clichés. Une fois encore, la cadrage, la mise au point et le sujet choisi influenceront le verdict du Docteur Mirror, alors tâchez de faire attention.

Si New Pokémon Snap est attendu pour le 30 avril prochain, les précommandes du jeu sont d'ores et déjà ouvertes sur l'eShop de la Switch, pour les plus impatients d'entre vous.