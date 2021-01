GeForce NOW : Notre TEST du service de Cloud Gaming sur Chromebook s'avère bluffant

Le service GeForce NOW de chez Nvidia qui est le fer de lance du Cloud Gaming en France mais aussi à travers le monde permet de jouer partout et à peut près sur n'importe quel appareil connecté. La seule limite est... une bonne connexion internet pour avoir une bonne latence et une image qui ne subit pas trop de compression.

Cet article est un contenu sponsorisé

Nvidia souhaite s'adresser à tous les joueurs du monde avec GeForce NOW et cela peu importe le support que vous possédez. Ainsi, le service de Cloud Gaming est disponible sur PC fixe, PC Portable, Mac, Shield TV, Chromebook, tablettes et smartphones Android ou iOS. La seule limite à son accessibilité est une connexion stable. C'est pour cette raison que Nvidia conseille de l'Ethernet fibre, du Wifi 5 Ghz minimum (avec connexion fibre) ou réseau 5G.

Notre TEST sur le Chromebook Flip ASUS

Pour l'occasion nous avons pu tester le service sur un Chromebook Flip ASUS modèle C434T qui en l'occurrence est vendu à 700 euros environ. Nous sommes donc loin des machines de guerre surboostés pour le gaming, à plusieurs milliers d'euros. Le Chromebook en question est équipé de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel I5 et propose un écran de 14 pouces en Full HD. Toutefois celui-ci ne possède pas de port RJ45, mais pas de souci, puisqu'un simple adaptateur USB-C > Ethernet suffira à résoudre le problème : c'est ce que nous avons d'ailleurs utilisé pour le test en plus du WiFi. Nvidia conseille simplement d'avoir 4 Go RAM sur votre support pour que le service tourne au mieux.

Nous avons fait les tests du service avec un Compte Fondateur dont l'accès est particulièrement simple, tout comme l'accès gratuit. Après avoir indiqué quelques informations succinctes, vous avez le choix entre un compte gratuit et un compte payant qui vous permet pour l'instant pour 27,45 euros d'accéder à 6 mois de service.

Le paiement au mois sera quant à lui de retour dans le courant de l'année. Les abonnés payants accèdent à des sessions de 6 heures de jeu, et bénéficient d'un accès prioritaire aux serveurs ainsi que du RTX/DLSS tandis que les comptes gratuits ne peuvent avoir accès qu'à des sessions d'une heure et n'ont pas accès aux options graphiques type Ray Tracing.

Cyberpunk 2077, l'exemple parfait

Une fois un compte en poche vous avez l'opportunité de lier vos bibliothèques de jeux de vos plateformes favorites à savoir Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store ou encore GOG de manière très intuitive. Notre compte GOG possède par exemple Cyberpunk 2077 et c'est donc tout naturellement l'exemple que nous avons choisi pour le bien de ce TEST. En effet quoi de mieux qu'un jeu gourmand comme le AAA de CD Projekt pour se rendre compte des opportunités de GeForce NOW ? Si le jeu est gourmand et réclame une grosse configuration PC pour profiter de toutes les opportunités graphiques à l'image du RTX, ici vous pouvez en profiter à moindre frais et dans les meilleures conditions possibles.

Qualité graphique et latence au top

Et c'est en effet le ressenti que l'on a une fois que le jeu est lancé, puisqu'on a véritablement l'impression d'avoir l'expérience d'un jeu haut de gamme sur un très bon PC, sans ce soucier de savoir si notre GPU est capable de faire tourner l'ensemble en Full Ultra/RTX ON. Avec GeForce NOW c'est un peu "Open Bar" et vous avez facilement accès à tout sans avoir besoin de faire le moindre réglage. Vous pouvez évidemment baisser certains détails pour vous assurer le framerate de votre choix mais à l'heure actuelle le service reste assez bluffant. Avec le PC, c'est actuellement la meilleure expérience qu'il est possible d'avoir pour les jeux gourmands de ce type. La latence est tout bonnement excellente lors de notre TEST effectué avec ce Chromebook ASUS.

Jouer sans se ruiner

Du reste, nous avons également testé le tout sur un jeu beaucoup plus exigeant en termes de latence à savoir Hunt Showdown. Sans surprise et comme sur PC, la transition est invisible et l'on retrouve nos bonnes vieilles habitudes de tireurs sans trop se poser de question. Encore une fois nous insistons sur la nécessité d'avoir une bonne connexion (15 Mbps pour du 720p et 25 Mbps pour du 1080p/60FPS).

Pour ce faire, il suffit d' aller dans votre navigateur Chrome et ouvrir cette page : https://play.geforcenow.com/

GeForce NOW se trouve donc être une excellente alternative au PC "classique" et un service qui permet de profiter de ses jeux sur toutes les appareils. De plus il est possible d'arrêter à tout moment sans risquer de perdre ses jeux puisque vous continuez à les acheter sur vos plateformes favorites comme sur n'importe quel PC. Un choix judicieux pour jouer sans se ruiner.

