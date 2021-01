Bravely Default II : De nouvelles classes et contrées se dévoilent en images et en vidéo

Alors que l'on pensait déjà tout savoir (ou presque) sur l'imminent Bravely Default II, Square Enix continue de communiquer à fond de balle sur le titre qui lancera le coup d'envoi d'une nouvelle année de J-RPG que l'on espère pleine de promesses.

Nous avions quitté notre quatuor d'intérimaires au coeur du très végétal royaume de Wiswald, les voici désormais confrontés à la rigueur hivernale de Rimedahl, une nation enneigée qui aurait été sauvée par un dragon il y a un millénaire de cela. Dans le doute, l'ecclésia local a donc décidé de faire de sauveur légendaire une divinité, et ainsi imposer une religion officielle. C'est du propre.

Cartes sur table

Nos héros y rencontreront donc Marpha Lancer, la gardienne de la grotte dudit dragon, mais sera également accompagnée de Goamel, une drôle de créature qui prétend être la progéniture du dieu local. Mais parce que les partisans des fables ont souvent une dent contre le reste du monde, il faudra également affronter Gladys Kelly et Helio, les défenseurs de l'église et inquisiteurs avides de torture. Et peut-être de l'amour de leur prochain, allez savoir. Toujours est-il que ces interlocuteurs se dévoilent en détail dans notre galerie d'images.

Heureusement, ces combats physiques et philosophiques permettront à Seth, Gloria, Adèle et Elvis de s'approprier de nouvelles classes : celles des Dragoons, classique du genre, des Swordmasters adeptes du contre, de Spiritmasters spécialisés dans l'invocation et d'Oracle, qui manipule le temps à sa guise, comme Jean Rochefort.

Près de Rimedahl se trouve également le village d'Enderno, qui semble en placer une pour les irlandais au vu de leurs habitants adeptes des chapeaux melon verts et des trèfles à quatre feuilles... Le maire Gran Booth débloquera le job de Salve-Maker, une classe d'ingénieur capable de crafter bien des items.

Enfin, Square Enix nous dévoile le Bind & Divide, le "Triple Triad" de Bravely Default II, soit un mini jeu de cartes qui demande de conquérir un territoire à l'aide de six d'entre elles. Mais les joueurs qui ont déjà retourné la Final Démo toujours disponible sur l'eShop le savent déjà...

Allez, encore un peu de patience : Bravely Default II arrivera le 26 février 2021, oui mais sur Switch.