Cyberpunk 2077 : Le co-fondateur de CD Projekt s'exprime, la feuille de route 2021 dévoilée

Plus d'un mois après sa commercialisation, Cyberpunk 2077 est encore sur toutes les lèvres pour son lancement chaotique sur consoles de salon d'ancienne génération. Soupçonné d'avoir menti, CD Projekt a tenu à clarifier les choses directement avec les joueurs.

Remboursements, retrait du PlayStation Store, class-actions, menaces de sanctions, pellicules, chutes de cheveux... Rien n'est épargné à CD Projekt depuis que les versions PS4 et Xbox One ont atterri entre les mains des joueurs.

Le fardeau étant assez lourd et la situation ayant besoin d'être éclaircie en dehors des réunions avec les investisseurs, le co-fondateur Marcin Iwinski s'est fendu d'une vidéo en anglais parue durant la soirée de ce mercredi 13 janvier 2021 pour faire amende honorable.

Lorsque j'ai lancé CD Projekt il y a 25 ans, l'un de ses principes fondateurs était une communication directe et honnête avec les joueurs. Lorsque la division développement de jeux CD Projekt RED est née, quelque chose d'important s'ajouté à ce principe : l'ambition de réaliser les meilleurs jeux du monde. C'est devenu notre mission et une règle qui nous a guidés jusqu'à maintenant. En vous basant sur cet héritage de communication honnête et franche, vous nous avez fait confiance et précommandé le notre jeu. Et s'il a eu de bonnes critiques sur PC, la version console de Cyberpunk 2077 ne s'est pas révélée à la hauteur de standards de qualité que nous nous sommes fixés.



Moi-même ainsi que toute l'équipe de direction sommes profondément désolés de cela et je me présente dans cette vidéo pour vous l'avouer publiquement. Je vous prie de ne pas rejeter la faute sur nos équipes pour ce qui est arrivé. Tout le monde ici est incroyablement talentueux et travaille dur. Le conseil d'administration et moi-même sommes les seuls décisionnaires et c'est nous qui avons décidé de sortir le jeu. Cependant, croyez-moi, nous n'avons jamais rien prévu de tel. Je vous assure que nous allons faire de notre mieux pour regagner votre confiance.

Passé cette séquence ressemblant à des excuses, Iwinski rappelle l'ampleur et la complexité du jeu, et explique qu'avoir conçu le jeu pour qu'il apparaisse d'abord splendide sur PC pour ensuite l'ajuster aux consoles était présomptueux et que la tâche a été largement sous-estimée, surtout au niveau du streaming de données.

La ville est si dense et la bande-passante des disques des consoles old-gen étant ce qu'elle est, cela nous a été un défi permanent. Chaque changement et amélioration devait être testée et nos tests n'ont pas montré une bonne partie des problèmes que vous avez rencontré en jeu. À mesure que nous nous sommes rapprochés de la version finale, nous avons constaté des améliorations significatives chaque jour et nous pensions vraiment y arriver avec la mise à jour de lancement.

Pour bien tout passer en revue, il revient sur le processus des tests et, comme nous avons déjà pu le lire ou l'entendre ici et là, expliquer que les clés PC ont été envoyées aux testeurs début décembre et que, si cette version n'est pas selon lui parfaite, elle reste un motif de fierté, tandis que les codes consoles sont parvenus aux journalistes le 8 décembre - plus tard que prévu.

Tout ceci est arrivé alors que nous étions en télétravail, avec tous défis que les restrictions liées au COVID ont engendré. Toute la dynamique que nous pensons acquise s'est égarée dans les appels vidéo et les emails.

Pur finir sur une note d'espoir, est évoqué l'avenir avec une feuille de route pour les versions consoles et PC - à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous - après les gros patchs parus depuis la sortie. Il faudra s'attendre à des correctifs régulièrement.

La première mise à jour sera déployée sous une dizaine de jours. Une autre, plus importante arrivera quelques semaines après. Il insiste sur le fait que les plans sur le long terme n'ont pas été abandonnés. Les DLC gratuits seront proposés une fois les aménagements les plus importants opérés. La mise à jour gratuite PS5 et Xbox Series X|S est toujours prévue pour 2021, pour le second semestre, précise-t-il.

Iwinski précise enfin que la société prend très au sérieux le cas de Cyberpunk 2077 et, ne pouvant s'empêcher de teaser, annonce qu'il y a d'autres plans pour le futur au-delà du RPG avec Keanu Reeves. CD Projekt en parlera quand le temps sera venu.