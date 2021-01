PlayStation Store : Voici les jeux PS5, PS4 et PSVR les plus téléchargés de 2020

L'année 2020 semble vouloir déborder sur 2021 pendant encore très longtemps, à en croire la propagation surréaliste d'un virus que nous pensions avoir maîtrisé cet été. Pour les bilans, c'est pareil.

Ce n'est pas vraiment des awards, mais les développeurs et éditeurs qui voient ce que Sony a partagé ce jour auront probablement la banane. Le constructeur a publié sur le PlayStation Blog les charts du PlayStation Store pour l'année dernière, histoire de voir quels sont les cadors de la pandémie et du confinement sur PS4, PlayStation VR et, bien entendu, PS5.

Plutôt que de proposer un classement global, ce sont ceux des régions nord-américaine et européenne qui sont proposés et que vous pouvez découvrir ci-dessous. Et pourquoi pas.

Jeux PS5 - EU/Canada

Jeux PS5 - Europe

Call of Duty Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man : Miles Morales Assassin's Creed Valhalla FIFA 21 Demon's Souls Watch Dogs Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy : A Big Adventure TOM CLANCY'S RAINBOW SIX | SIEGE

Vous aurez remarqué que les deux régions traitées ont sensiblement les mêmes goûts, même si l'ordre diffère quelque peu et que le Vieux Continent préfère Rainbow Six au football américain. Ne soyez pas étonnés par les autres classements.

Jeux PS4 - EU/Canada

Jeux PS4 - Europe

FIFA 21 FIFA 20 Grand Theft Auto V Call of Duty : Modern Warfare Call of Duty Black Ops Cold War Minecraft NBA 2K20 The Last of Us Part II The Witcher 3 : Wild Hunt Red Dead Redemption 2

On félicitera bien entendu les vieillards GTA V et Minecraft, pas près de raccrocher les gants et les FPS et jeux de football habituels. Ou pas.

Jeux PSVR - EU/Canada

Jeux PSVR - Europe

Beat Saber Job Simulator Blood & Truth SUPERHOT VR The Walking Dead : Saints & Sinners Creed : Rise to Glory ASTRO BOT Rescue Mission GORN Vader Immortal : A Star Wars VR Series Arizona Sunshine

On ne s'évanouira pas de surprise à la vue de ces tops. Mais on rappellera que 2020 a été tellement portée sur le dématérialisé, pour les raisons que vous connaissez, que les jeux cités ci-dessus ont dû pas mal rapporter... Enfin, obtenir les chiffres exacts, c'est une autres histoire...